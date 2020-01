CDE: Intendente debe cuidar procesos de adjudicaciones

Todas fueron impugnadas ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). En el caso de la planta asfáltica ya hay una resolución que anula la adjudicación devolviendo el proceso al estadio de análisis de ofertas. En los otros dos casos también tienen observaciones. Según el intendente, Miguel Prieto, se está trabajando para destrabar todo.

El hecho no pasó inadvertido en la bancada de la oposición durante la primera sesión ordinaria de la Junta Municipal.

“Se dio una serie de equivocaciones, no solo en la parte ejecutiva, sino también en la parte legislativa. Es una realidad y Contrataciones Públicas realizó sus recomendaciones; hay razones suficientes para la intervención que han tenido ellos. Hay que reencauzar esta situación, reevaluar esos llamados y volver a adjudicar a quienes se presentaron en esos llamados, pero que reúnan las condiciones legales”, refirió la concejala opositora Lilian González de Aguinagalde (colorada).

La edil señaló que es obligación tanto del Ejecutivo como del Legislativo verificar los procesos, ver las condiciones en que se encuentran y luego aprobarlos, y “no en darles tratamiento cerrado, que es lo que siempre hemos discutido entre los compañeros, y luego vienen las consecuencias como las que hoy estamos soportando, que lo único que hacen es crear un retraso para el servicio que pensamos darle a la ciudadanía y retrasan las gestiones del intendente”, añadió.

“se veía venir”. Insistió en que lo que está ocurriendo hoy con licitaciones de proyectos emblemáticos emprendidos por la administración de Miguel Prieto era algo que se veía venir debido a que todos fueron aprobados sin ser debidamente estudiados en la Junta Municipal, avalados solo por una mayoría coyuntural que hoy tiene el Ejecutivo municipal.

“Esto se veía venir y si Contrataciones actúa como un ente responsable, esto no se podía aprobar, no se podía permitir que todos estos documentos sigan circulando, porque desde todo punto de vista se hicieron mal las cosas. No fui yo la concejal que dictaminé ni di mi voto para su aprobación, pero se aprobó como institución. Equivocación es igual a irregularidad”, sostuvo la concejala.

González de Aguinagalde afirmó que el intendente debe entender y aceptar que se equivocó, reencauzar y reevaluar y “hacer las cosas legales y como corresponden, y esta Junta Municipal debe entender que cuando llegan esas documentaciones las tiene que verificar como corresponde y hacer las cosas bien”.