Catunga, la pionera del rock paraguayo, necesita ayuda para solventar costoso tratamiento

Noemí Velázquez, baterista del grupo femenino de rock del que forma parte Catunga, explicó a Última Hora que Pereira Aranda padece de pie diabético y por ello, está con tratamiento desde hace dos años.

No obstante, dijo que el problema se le complicó en los últimos días, ya que se le descompusieron dos dedos de una de sus extremidades inferiores y también tuvo un derrame articular en la rodilla, tras lo cual quedó internada.

Piden colaboración para ayudar con su tratamiento a Catunga..jpg Piden colaboración para ayudar con su tratamiento a Catunga.

“Ella estaba haciendo tratamiento en el Hospital de Clínicas. El lunes 7 de marzo fue para su consulta normal, pero quedó internada porque los médicos se percataron de que ya tenía una infección. Fue ahí cuando empezamos a pedir ayuda, pero es un tratamiento que viene haciendo ya desde hace mucho tiempo”, refirió la artista.

Catunga debe someterse a una cirugía el próximo 31 de marzo y, si bien Noemí aseguró que el procedimiento no implicará gastos para la misma, se tiene que hacer muchos estudios y hay medicamentos que igual deben comprar.

"Se sabe que en nuestro país la salud no es gratis. Sabemos que los medicamentos no están todos a disposición y ella necesita antibióticos carísimos. El 30 ingresa al hospital para prepararse para la cirugía y el 31 de marzo ya es la cita con el cirujano vascular, pero todavía no tenemos el plan de cirugía y no sabemos cuánto dinero vamos a necesitar”, manifestó.

Mientras tanto, destacó que en los últimos días Catalina Pereira ya presentó mejorías, por lo que, si ya no presenta complicaciones, se prevé que el próximo martes reciba su alta a fin de reposar y prepararse para la operación.

La baterista Noemí Velázquez añadió que Catalina recibe “muy buena atención” en el Hospital de Clínicas y resaltó que los profesionales del sitio le suelen poner grabaciones de California vía Spotify para que la misma pueda distenderse.

La pionera del rock paraguayo de 80 años vive actualmente con César Roa y su esposa Silvia Cuello. El hombre fue alumno de Catunga años atrás y con su familia siempre le tuvieron mucho cariño, por lo que la recibieron en su hogar. Cata, como también es llamada cariñosamente la guitarrista, fue diagnosticada con diabetes hace muchos años atrás.

Otras personas que acompañan en el cuidado y la atención de Pereira son sus compañeras de la banda de rock de mujeres California Super Star, la cual integran desde hace 43 años. Se trata de Reina Basaldúa, vocalista del grupo; Lucero Benítez Olazar, la bajista; y Romina Roa, la hija de César Roa, la más nueva integrante.

El grupo femenino de rock se formó en el año 1978 y fue fundado por la misma Catalina Pereira, quien conoció al amor por medio de la música. Se aferró a ese sentimiento para convertirlo en lo único que la acompañó a través del tiempo.

Los interesados en ayudar a Catunga pueden realizar transferencias bancarias a la cuenta del Banco Familiar 69-406223, a nombre de Lucero Benítez, con cédula de identidad 4.923.116. También se pueden realizar giros Tigo al número (0981) 420-157.