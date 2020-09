Castigo no sería para la entidad

En cuanto a la posición de la APF sobre la denuncia contra Marco Trovato, Gerardo Acosta y Luis Kanonnikoff, fueron los voceros sobre la participación de la casa matriz del fútbol paraguayo. Ambos voceros de la APF dejaron en claro que hasta el momento no se recibió ninguna comunicación de FIFA sobre el caso, que si el fallo es contra Trovato se sancionaría al dirigente y no al club. “Hay que esperar la decisión de FIFA, que uno no sabe cuanto tardará”, apuntó Acosta en charla con El Extra de Fútbol a lo Grande (por NPY y la 1080 AM).