“Uno de los policías va al local comercial vestido de civil para visualizar las imágenes. Los policías se llevaron el monitor, pero nosotros tenemos los videos de esa misma cámara. En el video aparece otra fecha y hora”, agregó.

Su hermano, identificado como Luis Carlos Cords Núñez, también recibió fuertes golpes en la cabeza con una escopeta y sigue internado en un hospital de Luque, afirmó.

En ese sentido, dijo a Monumental 1080 AM que su hermano perdió un dedo y que podría quedar con secuelas a causa de las lesiones que recibió en la cabeza.

"Un dedo perdió en el lugar. No sabemos qué va a pasar de su mano. Le rompieron la cabeza y puede quedar con secuelas", mencionó preocupado. También aclaró que su hermano en ningún momento descendió de su automóvil como señalan los intervinientes.

"Él en ningún momento descendió de su vehículo. Y en el informe dice que eso pasó. En ningún momento el policía que bajó le preguntó algo o pidió algo. Bajó el agente y le propinó un golpe con la punta de la escopeta”, detalló Ariel.

Lea más: Fiscalía indaga videos e informe policial sobre presunto caso de gatillo fácil en Limpio

La Policía emitió un comunicado en su cuenta de Twitter donde señala que Luis Carlos intentó increpar a los intervinientes abalanzándose sobre uno de ellos y que incluso trató de arrebatarle el arma de fuego.

Por su parte, Elena Andrada, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, habló sobre la situación en la misma emisora radial y sostuvo que redactaron el comunicado con la versión que dio la Dirección de Policía de Central.

"Asumo que fue un error nuestro. Nos basamos en la versión de la Dirección de la Policía de Central", expresó y agregó que la intención solo fue aclarar rápidamente lo ocurrido.

En otro momento, fue consultada si no van a rectificar en la parte del escrito que dice que el apresado bajó y forcejeó con los agentes, a lo que respondió que "no está en su facultad definir quién miente y quién no".

La intervención policial sucedió en la noche del pasado jueves luego de una denuncia contra el conductor de un vehículo que estaba realizando maniobras peligrosas en inmediaciones de una estación de servicios, según el reporte policial.

Supuestamente, el chofer del vehículo intentó darse a la fuga e impactó contra una camioneta, momento en el que fue interceptado por una patrullera.

De acuerdo al informe, Luis Carlos, una vez que fue interceptado, intentó nuevamente huir; posteriormente bajó de su rodado y tomó el caño de la escopeta del suboficial Florentín Yegros, provocando un forcejeo.

El arma del suboficial estaba cargada con balines de goma y se disparó por la mano del joven, aparentemente de forma accidental.