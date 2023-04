Caso Emboscada: Niña cumple tres años desaparecida y el abuelo persiste: "¿Dónde está?"

El abuelo materno exigió una audiencia con el nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, para reactivar su búsqueda. Esta jornada comentó a radio Monumental 1080 AM que pudo conseguir una reunión con el titular del Ministerio Público para el martes de la próxima semana, a la tarde.

"Acá el objetivo o el pedido es saber dónde está", remarcó el hombre a la emisora.

Nota relacionada: Abuelo de niña desaparecida en Emboscada exige audiencia con fiscal general

Dijo que los fiscales María Irene Álvarez, Carlos Maldonado y Gedeón Escobar, quienes fueron designados para indagar el caso, "jamás" le dieron resultados acerca de la investigación sobre su nieta y que ahora se llamaron a silencio.

"Nada hicieron. Quedó en el famoso oparei. No puede ser que una niña haya desaparecido así nomás de una propiedad donde vivían tres personas. Alguien sabe lo que pasó ahí", reclamó el abuelo.

La madre ahora tiene condenas en dos procesos en su contra que se llevaron adelante por la extraña desaparición de la pequeña. Fue sentenciada a seis años de prisión por abandono y violación del deber del cuidado y a otros dos años con la suspensión de la ejecución de la pena, por desacato a una orden judicial.

Lea también: Condenan a madre de Yuyú por desacatar orden judicial

La jueza Blanca Báez había ordenado, como anticipo jurisdiccional de prueba, que se realizara una prueba genética de ADN y otra toxicológica, pero la mujer se negó. En la casa donde vivían se encontraron rastros de sangre y se pretendía confirmar mediante el análisis si correspondían a su hija.

Contra el padrastro se abrió un proceso por supuesta pornografía infantil y quedó absuelto de culpa y pena.

La mamá se apartó de sus familiares y nunca más entabló comunicación con ellos, pese a los intentos que hicieron los abuelos de la niña –que son sus padres– por saber de ella. Esto no deja de extrañarle al papá, quien no descarta que se haya "transado" para que no avanzara la investigación.

Más detalles: Absuelven al padrastro de niña desaparecida en Emboscada

Incluso, reclamó que se haya dejado de dar seguimiento al peón que trabajaba con su hija y su pareja en su casa de Monte Pacará. Denunció que el trabajador ahora ostenta de bienes costosos.

"Cambió de modo de vida y eso llama la atención. Si no está metido, te hace mal pensar. A lo mejor no está metido, pero hay que seguir", dijo con respecto a la investigación.

A pesar de los numerosos allanamientos que realizaron las autoridades intervinientes en muchas localidades de Cordillera y otros departamentos, sobre todo en lugares donde residen ciudadanos alemanes ante la hipótesis de rapto –que nunca puso ser comprobada–, la Fiscalía jamás encontró pistas.

"Todo es raro, muy difícil (...). Teníamos la esperanza de que las autoridades esclarezcan, pero eso no se hizo", remató el abuelo de la niña desaparecida.