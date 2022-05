Cartistas evitan tratar proyecto de ley sobre conflicto de intereses

Una vez más, el proyecto no pudo ser tratado por el sector al que apuntan las críticas, entre ellas del presidente de la República Mario Abdo Benítez, quien acusó al ex mandatario Horacio Cartes de pagar al ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Óscar Boidanich Ferreira a cambio de su silencio.

“Cartes se ha enriquecido y lo demuestra la posición absolutamente radical de no colaboración respecto a un proyecto de ley, que no es que nosotros lo presentamos porque se nos antoja. Hay pactos y convenios internacionales que señalan que Paraguay está en deuda con esta legislación y en el concierto de las naciones para que nos consideren un país viable de inversión. Nosotros necesitamos tener una ley de conflicto de intereses”, manifestó la diputada propulsora del proyecto, Kattya González.

Una vez más NO SE PUDO tratar el pyto. sobre Conflicto de Interés,llamado "Puerta giratoria". Impediría que legisladores resuelvan proyectos que afectan sus negocios o que funcionarios con información privilegiada pasen de inmediato al sector privado. Cartistas dejaron SIN QUÓRUM — Rocío Pereira Da Costa (@RocioPereira) May 11, 2022

Asimismo, dijo que los cartistas hacen el cálculo de que volverán a ganar y seguirán utilizando al Estado para seguir enriqueciendo su patrimonio individual como lo hicieron anteriormente.

“Todos los que están en instituciones que utilizaron la puerta giratoria, ellos se afiliaron, no son colorados de cuna, utilizan al partido para potenciar sus negocios e intereses. Todos tienen afiliaciones desde el 2003, 2015, el último, el ex presidente del BCP, en diciembre del 2020”, expuso sobre los ex funcionarios públicos y que ahora forman parte de empresas del ex mandatario Horacio Cartes.

La legisladora sostuvo que los cartistas están pensando tomar nuevamente el Estado para seguir duplicando y cuadruplicando sus empresas y negocios particulares a costa del Estado paraguayo.

"La bancada de Honor Colorado en pleno se retiró porque quisieron atropellar para tratar un proyecto de ley que no es urgente y teniendo varios puntos del día", sostuvo el diputado cartista Walter Harms.

El proyecto fue presentado hace más de un año y se encontraba durmiendo sin dictamen, ya que su aprobación afecta a varios políticos con intereses particulares y comerciales.

El documento señala que las personas que ocuparon cargos públicos no podrán, por el periodo de dos años, trabajar en una empresa del sector privado con la que mantuvo una vinculación directa o participó en contrataciones.

La propuesta también incluye la prohibición del nepotismo, es decir, que ninguna autoridad pública podrá contratar directamente a un familiar.

También establece la declaración jurada de intereses de cada funcionario, incluyendo a sus familiares, para evitar un posible conflicto. Si no se presenta la declaración o se falsean datos, el funcionario deberá pagar multa y ser castigado con la prohibición de ocupar un cargo público por 10 años.

Son conocidos los casos del ex presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC) Jorge Méndez, quien fue como gerente de la cementera de Cartes, Cementos Concepción (Cecon); también el del ex presidente de Petropar Eddie Jara, quien ahora es gerente de Enex, y el mismo Santiago Peña, que de estar en el Banco Central del Paraguay y el Ministerio de Hacienda, se pasó al banco Basa, entre otros.