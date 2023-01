Cartes llama a la "unidad sincera" tras asumir en la ANR

“Llegar democráticamente a la presidencia de la ANR es un privilegio, un nuevo compromiso como paraguayo y colorado. Desde la casa de los colorados llamo a todos los colorados a una sincera unidad, en torno a los principios republicanos. Nuestro compromiso inmediato es trabajar unidos para el triunfo de la lista 1 el 13 de abril”, dijo.

Horacio Cartes aseguró que será el presidente de “todos los colorados” y se mostró confiado en que Santiago Peña sea electo como presidente de la República en el 2023.

El ex mandatario destacó, además, las internas coloradas a las que calificó como “transparentes y ejemplares”. Aseguró que la gestión del diputado Pedro Alliana al frente del partido “le deja muy alta la vara”.

Cartes aseguró que desde su rol partidario apuntará a fortalecer la educación y promover el trabajo de los jóvenes. Asimismo, sostuvo que acompañará la gestión de Peña si este llega a la presidencia de la República.

El líder del Movimiento Honor Colorado agradeció a sus correligionarios colorados por haberlo acompañado en sus pretensiones de llegar a la titularidad de la Junta de Gobierno de la ANR.

Peña también pide unidad

Tras las palabras de Horacio Cartes, subió al atril el candidato a la presidencia de la República, Santiago Peña, quien también resaltó la importancia de que la ANR llegue unida para las próximas elecciones.

Pidió a los dirigentes de diferentes sectores priorizar los intereses del pueblo y unirse en una agenda común.

“Olvidemos los caprichos. Llamo a la concordia y no a la discordia, a construir y no a destruir, a luchar y no a lucrar. Esta es nuestra proclama política y consigna ética”, expresó el presidenciable.

El ex presidente de la República, Horacio Cartes, asumió este martes como presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR). El acto de proclamación de las nuevas autoridades partidarias se celebró en la sede de la Junta de Gobierno.

El ex mandatario, considerado como significativamente corrupto por Estados Unidos, toma las riendas del partido de gobierno luego de haber ejercido el poder desde la sombra durante cuatro años.

Horacio Cartes ganó la presidencia de la ANR con 607.077 votos al presidente Mario Abdo Benítez, quien obtuvo 458.302 votos en unas internas partidarias bastante reñidas que se efectuaron el 18 de diciembre del 2022, donde ambos repartieron acusaciones.

El empresario toma ahora la conducción del Partido Colorado con el desafío de cicatrizar las heridas internas provocadas en el marco de las internas partidarias.