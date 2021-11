Cartes califica a Efraín de "perdedor nato" y reconoce como un error intento de reelección

El ex mandatario, Horacio Cartes, calificó de "perdedor nato" a Efraín Alegre.

El ex mandatario, Horario Cartes, durante una entrevista en el programa Mina en Casa por LaTele, expresó que son todas figuras interesantes los nombres que suenan para la oposición de cara a las elecciones presidenciales 2023, pero que confía en el Partido Colorado, que sigue sumando afiliados.

Sobre Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), dijo que nunca cruzó palabras con él y que le gusta que siga candidatándose.

“Me gusta que siga, perdedor nato, 'país sin mafia', se chupó toda la ruta 13, no sabe cómo justificarse dentro de su partido y es el que sale agrediendo a los cardemás y la gente, sin que nadie le diga nada, yo nunca le contesté una sola palabra, se va enterrando, enterrando, entonces ¿vos no querés que siga, políticamente?”, remarcó Cartes.

Asimismo, se refirió al empresario Norman Harrison, quien decidió descabalgar de sus intenciones de candidatarse por el PLRA y buscar unir a la oposición.

"Muchos que quieren marcar agenda, el que quiere conocer la política y tener incidencia tiene que bajar a la cancha, trabajar y ganarse. No viste que alguno todavía no ensilló el caballo y ya descabalgó", manifestó, a la vez de expresar que sería un atractivo por ser un producto fresco, pero desconoce el motivo final de su decisión de no pugnar en las elecciones.

De igual manera, mencionó que Martín Burt es un buen candidato y que tuvo una buena gestión en la Municipalidad de Asunción. “Caballo que llegó tiene derecho de volver a cabalgar”, afirmó.

El ex mandatario fue también consultado sobre referentes de la oposición y empresarios, entre ellas la senadora Desirée Masi, quien fue una de las personas que más rechazo expresó a su Gobierno.

“Desirée Massi, creo que es una gran actora, se presenta como un gran angelito. Yo alguna vez la llamé la sicaria del presupuesto nacional, actúa una cosa y es totalmente otra, tiene el don de mostrar varias facetas. Se presenta como una cosa y es capaz de cualquier cosa”, señaló.

Fallido intento de reelección

Cartes también habló en el programa de sus logros y errores de Gobierno y reconoció que haber planteado la reelección fue un error.

“De repente en lo político, el tema de la reelección, a pesar de que sigo pensando lo que pienso, creo que mala lectura del momento político, error haber intentado, aunque se pueda, sino vamos a lo jurídico, los dictámenes. Si me preguntabas por un error, creo que no haber medido bien el tiempo”, reconoció.

Entre otras cosas, dijo que hoy en día ya no quiere ser presidente de la República y que en su momento quiso y no pudo. A su vez, afirmó que le entusiasma ver la cantidad de jóvenes que entraron como nuevos concejales y que era una tarea pendiente las elecciones de jóvenes en la ANR.

El intento de reelección de Cartes, con ayuda del Frente Guasu y el sector llanista del Partido Liberal en el Senado, derivó en la quema de una parte del Congreso y posteriormente en la muerte del joven liberal Rodrigo Quintana en manos de la Policía Nacional, en el interior del PLRA.