Harrison descabalga por la fuerte división existente en el PLRA

El empresario farmacéutico Norman Harrison confirmó ayer que finalmente decidió apartarse de la carrera política y no pugnar por la presidencia de la República en el 2023, debido al fuerte internismo que existe en el seno de su partido, el PLRA, lo que imposibilitaría toda chance electoral.

Harrison afirmó que quiere seguir aportando al país como empresario, generando fuentes de trabajo e impulsando el desarrollo en el sector privado, “donde se siente más cómodo”.

De acuerdo con un comunicado que dio a conocer, varios otros factores primaron para tomar esa decisión, además de la disputa irreconciliable entre Efraín Alegre y Blas Llano, que, según dijo, tarde o temprano perjudicará a la oposición.

Entre otras cosas, mencionó que la única forma de enfrentar al Partido Colorado en las elecciones generales del 2023 será con la unidad del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), como también de todas las fuerzas de la oposición.

De hecho, el empresario incluso se ofreció de puente entre los dos principales líderes del PLRA de modo a limar asperezas.

“En cuanto a política, tuve y tengo los mismos deseos, quiero ver al Partido Liberal florecer y pienso que sus actuales actores políticos bien polarizados en sus ideales deben unirse en pos de un bien mayor, buscando la alternancia. Mi intención fue ayudar a establecer canales de comunicación entre dos liderazgos opuestos para acercarlos en torno a los genuinos ideales democráticos que se merece este país”, expresó a través de un comunicado.

Señaló además que “el Paraguay necesita de nuevos valores, de sueños nuevos y de una fuerza que nos oxigene y nos dé la luz esperanzadora. Espero que los líderes de mi patria sanen sus heridas y dejen de pensar en el discurso de odio que divide y separa”.

Agregó que “con esa falta de unión en el PLRA es muy difícil buscar la alternancia del poder. Intenté por todas las vías establecer canales de comunicación entre los jefes liberales (Blas Llano y Efraín Alegre), hice el esfuerzo de acercar posiciones y no fue posible. Entonces, creo que es difícil así unir a todas las fuerzas políticas para enfrentar al gran partido, que tiene una mayoría interesante”, remarcó.

“Hoy resulta que involucrarse en lo social genera expectativas en el ámbito político, sin embargo, no siempre debe ser así. Estoy convencido de que la responsabilidad social de las empresas es un deber y una llave para el desarrollo de una nación. Por lo tanto, es desde el ámbito empresarial donde honraré ese compromiso. Creando fuente de trabajo e impulsando el desarrollo humano, ahí es donde me siento pleno”, sostuvo.

Cartes. Harrison señaló en entrevista a Radio Monumental que el ex mandatario es una persona que tiene una influencia importante en varios poderes del Estado y no descartó que si Santiago Peña se vuelve a candidatar para presidente de la República por el Partido Colorado, “no pueda despegarse de su líder o su patrón”. A criterio de Harrison “Cartes no es invencible”.

En otro apartado de su comunicado, recordó que durante el peor momento que vivió el país durante la pandemia, ayudó al Gobierno con el almacenamiento y distribución de las vacunas.



