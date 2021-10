Cartes ahora afirma que Peña será presidente "si Dios no dice otra cosa"

El movimiento Honor Colorado realizó un encuentro en la mañana de este domingo en la seccional de la Asociación Nacional Republicana (ANR) de Pilar , del Departamento de Ñeembucú , donde contó con la participación de su líder, el ex presidente Horacio Cartes , informó el corresponsal de Última Hora Juan José Brull.

El ex mandatario se mostró acompañado de el ex precandidato presidencial Santiago Peña y el presidente del Partido Colorado y la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, quienes integran la dupla de la chapa presidencial para HC para las Elecciones Generales 2023.

Cartes rectificó su dicho sobre Peña en la actividad partidaria. Esta jornada afirmó que "si Dios no dice otra cosa" será el próximo presidente de la República.

"Santi, si yo no ordeno otra cosa, será el próximo presidente", había expresado en la víspera, una frase que generó polémica y que fue negada desde las carpas del cartismo. Los medios del ex presidente y sus aliados aseguraron que en realidad ya había dicho "si Dios no ordena otra cosa".

En el evento, que se desarrolló con un predio a tope, Peña y Alliana recordaron que en el gobierno de Horacio Cartes "se estaba mejor" con los precios del combustible, el gas, el cemento y de los alimentos.

Manifestaron que esa misma línea se pretende seguir al llegar a la conducción del país.

Santiago Peña, por su parte, propuso que Concordia Colorada sea un estilo de vida y no solamente un movimiento. Parafraseando al máximo líder del cartismo, agregó que "si Dios no dispone otra cosa, Horacio Cartes va a ser el próximo presidente de la Junta de la ANR".

Cartes todavía debe definir si se presentará o no a la pugna por la presidencia del Partido Colorado, que le plantearon sus principales aliados.