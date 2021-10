Si Cartes se lanza a la presidencia de la ANR, Marito también lo hará

“Yo me reuní con el presidente y me dijo que se va lanzar. Si Horacio Cartes, se lanza como candidato a presidente de la ANR, él (Marito) se lanza sí o sí”, confirmó el diputado Freddy D’Ecclesiis.

El legislador mencionó que mantuvo una reunión la semana pasada con Mario Abdo Benítez, donde este le comentó su intención de ser candidato a presidente del Partido Colorado.

Mientras tanto, otros referentes de Añetete, señalan que entre diciembre y febrero se estará definiendo si el mandatario se candidata. Cabe señalar que Horacio Cartes no descarta la posibilidad de ser el candidato de Honor Colorado y según el diputado D’Ecclesiis, se estaría dependiendo de la decisión de Cartes para que el presidente Abdo se lance también como candidato para enfrentar al líder de Honor Colorado.

D’Ecclesiis mencionó que lo más probable es que las internas partidarias se posterguen y se dejen para después de las elecciones generales.

Dijo que si no se postergan de igual manera, el equipo político podrá hacer campaña incluso sin Abdo. “Igual nosotros nomás vamos a hacer campaña por el presidente. Tenemos un gran equipo a nivel nacional”, comentó. Agregó que Marito puede asumir el cargo recién al dejar la presidencia, en caso de ganar.

Justamente, el diputado Basilio Bachi Núñez, habló sobre la posibilidad de extender los mandatos en la Junta de Gobierno.

Aseguró que esa posibilidad está descartada ya que depende de la convención y Honor Colorado tiene mayoría de convencionales.

Dijo que los dos tercios de votos de convencionales que se necesitan “ellos (los de Añetete) jamás van a tener. “Para llamar a una convención y modificar, tienen que tener dos tercios, y con el poder que tiene Honor Colorado en el partido tienen que descartar esa posibilidad”, dijo.

En caso de concretar su candidatura durante su mandato presidencial, Abdo estará violando la Constitución Nacional, que menciona que el presidente de la República no puede hacer proselitismo y debe dedicarse exclusivamente a la función para la que fue electo.

Cabe recordar que en el 2005, Nicanor Duarte Frutos se aventuró a hacer lo mismo y ganó las elecciones, lo que motivó una crisis política que terminó con la derrota de la ANR en las elecciones del 2008. El partido retornó al gobierno, a través de Cartes, quien en ese entonces se estrenaba como colorado y como político.

Entre los nombres que también se barajan para la presidencia del Partido Colorado, está de vuelta Nicanor, pero este dijo en varias ocasiones que no está interesado.

Desde Honor Colorado no surgen otros nombres como posibles candidatos a presidir el partido, además de Horacio Cartes, ya que los diputados y senadores del equipo, solamente hablan de él desde hace algunos meses.

Pulseadas. En el 2015, Honor Colorado ganó la pulseada a Colorado Añetete, que era disidencia.

Con más de 100.000 votos de diferencia, Alliana le ganó a Marito la presidencia de la Junta de Gobierno de la ANR. Alliana fue el candidato del ex presidente Cartes y logró 507.118 votos. Dos años después, Marito ganó la candidatura a la presidencia de la República, a Santiago Peña, quien de vuelta se prepara para ser candidato de Cartes en las internas del 2022.



“Estoy para sumar”, dice líder de Honor Colorado

“Estoy para sumar”, dijo ayer el ex presidente, Horacio Cartes, sobre su posible candidatura a la presidencia de la Junta de Gobierno.

“Yo estoy para sumar, si vamos a sumar estoy ahí. Si es para molestar y crear problemas, no quiero ni peleas ni disgustos con nadie”, manifestó Cartes ayer en Paraguarí, donde estuvo acompañado del gobernador Juan Carlos Baruja y Santiago Peña.

El ex mandatario también mencionó que espera que el Partido Colorado “no sea simplemente una maquinaria electoral que procure ganar elecciones y nada más.” “El partido debe ser herramienta de toda la gente”, aseveró.

Habló también de Concordia Colorada, el movimiento creado para las candidaturas de consenso en las municipales. “Me puse en modo Concordia y no me voy a mover de ahí. Quiero paz y un Paraguay con trabajo”.

Teniendo en cuenta los resultados de las elecciones, dijo que se logró “un récord histórico”, con 351 concejales más que en el 2015, y aseguró que eso fue tras las “agresiones”.