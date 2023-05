“En mis inicios recibí muchas críticas porque le pusimos nuevos ritmos al vallenato”, recordó Vives, quien visitará los temas de sus inicios en la gira El Tour de los 30, que comienza en Nueva York el 19 de agosto.

“Lo que la gente no terminó de entender es que todos los elementos que yo le ponía y le pongo a mi música salen de los ritmos ancestrales latinoamericanos, a los que les metemos un sonido más moderno. Pero todas estas fusiones están ancladas en quienes somos”, agregó el colombiano.

Para él es “un gran placer” ver como “grandes” de la música urbana como Daddy Yankee y Wisin se acercaron a él para fusionar el reguetón con su música. También lo es escuchar canciones como “Dharma”, en la que Sebastián Yatra mezcló el flamenco con el vallenato en colaboración con Rosario Flores.

CONECTANDO CON LOS JÓVENES

Este abril el cantautor neoyorquino Prince Royce recibió el premio Pionero de los Latin American Music Awards. La distinción le hizo recordar sus inicios, “cuando muchos decían que lo mío no era bachata, porque era muy pop”.

Royce comenzó con una versión en bachata y bilingüe del clásico Stand By Me en 2010. “Yo quería llevar la bachata a los jóvenes, no solo latinos, sino los que hablaban inglés también. Era algo que no se hacía en esa época”, manifestó.

“Ahora, lo normal es hacer música de muchos géneros y varios idiomas”, indicó el artista, cuya inspiración fue Juan Luis Guerra, quien fue el primero en hacer versiones sofisticadas de merengues y bachatas.

“Lo mismo pasó con la salsa, que es la fusión del son cubano con los sonidos de Nueva York, o con el reguetón, que es la fusión del reggae jamaiquino con la percusión del Caribe latino y las influencias de la música urbana anglo”, señaló Ivy Queen, quien además le metió un toque femenino con una voz grave que no fue “precisamente bienvenida” en sus inicios.

Elvis Crespo puso de moda el merengue a nivel mundial hace 25 años con Suavemente, y lo logró por una reinterpretación del género dominicano. “Le hicimos una introducción a capella seguida rápidamente por trompetas, saxofones, güira, congas y percusión y un ritmo intermedio”, recordó el artista.

Considerando que la canción ha sonado en el espacio, en producciones de Hollywood, en boca de Dua Lipa y hasta en la casa de Anthony Hopkins, quien mientras meneaba las caderas al ritmo de Suavemente dijo “Soy colombiano”, resulta inaudito que Crespo haya tenido que luchar para que la canción fuera incluida en su primer disco.

RESISTENCIA HASTA EN CASA

Alejandro Fernández encontró esa resistencia en su propia casa. Su padre, el legendario cantante de rancheras Vicente Fernández, no tomó de buena manera que su Potrillo quisiera “modernizar” lo que para él ya estaba perfecto.

“Mi papá se enojó muchísimo cuando yo empecé a llevar a mi música más hacia el pop”, relató Fernández, quien se siente “orgullosamente pionero del movimiento actual de la música mexicana”.

Antes de que Christian Nodal saliera con su estilo “mariacheño” (mariachi y norteño), de que Danny Félix, Natanael Cano y ahora Peso Pluma hicieran corridos tumbados, o de que Calibre 50 lanzara fusiones con MC Davo, Santa Fe Klan y Beto Sierra, ya Alejandro Fernández había acercado la ranchera al pop.

“Yo estaba convencido de que esa era la forma de que la música mexicana siguiera vigente, y no me equivoqué”, sostuvo.

No todos los que abrieron camino con las fusiones enfrentaron críticas. Maná, por ejemplo, fue una banda aplaudida por su fusión de rock con pop y elementos del folclore mexicano.

Shakira hizo lo mismo con un acento colombiano y hoy en día sus álbumes iniciales son venerados por los amantes del rock en español, aunque primero le costó ser respetada como mujer rockera. “La pluralidad de voces femeninas, fusiones y colaboraciones de hoy me emociona, porque recuerdo bien esa época”, dijo.

La artista colombiana también fue una de las primeras en hacer colaboraciones con otros artistas. Su dueto La tortura, con Alejandro Sanz, data de 2005.

Sanz, por su parte, fue pionero en la fusión de la música tradicional del sur de España con el pop y el rock. “Son mis dos pasiones”, afirmó el artista español al hablar de cómo nació la idea de mezclar estos ritmos.

Su sonido abrió espacios para que hoy triunfen estrellas como Rosalía, C. Tangana, Omar Montes y muchos otros.

Para Vives, “la música, como todo, es cíclica y lo que hoy se considera un clásico cuando arrancó era visto como un sacrilegio”.

“Pero esa es la naturaleza del arte y los que hemos abierto los caminos para los jóvenes de hoy transitamos otros que habían hecho para nosotros”, puntualizó.