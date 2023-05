Carlos Arregui defiende trabajo técnico de Seprelad y critica declaraciones de Peña

El ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, salió al paso de los cuestionamientos del futuro jefe de Estado, Santiago Peña, quien en una entrevista con Monumental cuestionó que en los últimos cinco años se usó la institución como “garrote político”.

“Desmiento categóricamente. Estuve escuchando las desatinadas declaraciones del presidente electo y habría que preguntarle qué entiende por garrote político”, criticó Arregui en la misma emisora radial.

Explicó que la Seprelad no solo remitió informes sobre los movimientos del titular de la ANR, Horacio Cartes, y aseguró que no hay ningún informe financiero respecto a Santiago Peña o su padre. "No sé de dónde habría sacado esa información”, señaló al respecto.

En ese sentido, detalló que en el 2021 remitieron más de 80 informes de inteligencia financiera, mientras en el 2022 fueron más de 100 informes vinculados a “una diversidad de actores e incluso personas del actual gobierno”.

“¿A qué se refiere cuando habla de garrote político? Es más, pone en duda el trabajo de técnicos brillantes, algunos de ellos capacitados incluso en la misma universidad en la que él se formó en los Estados Unidos”, volvió a criticar Arregui.

De acuerdo con Arregui, este equipo no solo trabajó en los informes de inteligencia, sino que también estuvo liderando en conjunto con el sector privado las tareas para que Paraguay pudiera aprobar el examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

“Todo eso ha puesto en duda el presidente electo”, expresó de forma tajante.

Respecto a la decisión del BNF de retirarle las corresponsalías al Banco Basa, Arregui aclaró que él no formaba parte del directorio del banco público; sin embargo, reconoció que el pedido de los bancos corresponsales, como el Citibank, incidió en esa decisión.

Arregui, asimismo, afirmó que se puede dar un proceso de blanqueo, si una persona que responde al grupo afectado por los informes de operaciones sospechosas sube al frente de la Seprelad.

“Sería lamentable y un retroceso institucional para todo lo que ha logrado el Paraguay”, indicó.

Volvió a reiterar que los informes sobre Cartes surgieron a pedido del Ministerio Público por las denuncias presentadas en su contra.

Sobre la posibilidad de renunciar a su cargo una vez que asuma Santiago Peña, Arregui expresó que tiene la “conciencia muy tranquila por haber cumplido con la función y con el deber constitucional de haber estado al frente de una secretaría muy importante y en tiempos complicados”.

Destacó que bajo su gestión se han logrado importantes avances en materia de prevención de lavado de dinero y se evitó que el Paraguay ingrese a la lista gris de Gafilat.

Al ser consultado si siente miedo ante una eventual persecución por parte del nuevo gobierno, expresó que es muy humano tener ese pensamiento y que el temor que tiene es por su familia.

"Miedo a la integridad física de mi familia, pero en otro sentido absolutamente no tengo ningún temor porque tengo la tranquilidad de la conciencia de haber cumplido con nuestro deber", aseguró.