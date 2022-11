Careo entre senadores Santa Cruz y Bacchetta por ley de humedales

“Estamos en un momento (en el que) no hay palabras para describir lo que está pasando en nuestros humedales. Hoy se postergó sine die. Yo estaba en el examen en el Consejo de la Magistratura. Creo que uno merece respeto, se hubiera esperado en el punto 8 y que se plantee, en todo caso, la postergación que hizo el senador Bacchetta”, manifestó el senador Santa Cruz.

En ese sentido, indicó que el arroyo Yabebyry está casi seco por las arroceras y que en poco tiempo el lago Ypoá va a desaparecer. También dijo que el arroyo Caañabé se encuentra sin agua como consecuencia de las miles de hectáreas canalizadas para el cultivo.

“Destrucción de flora y fauna, ¡mirana, Enrique!, va a desaparecer el lago Ypoá”, cuestionó fuertemente el senador Santa Cruz a Bacchetta.

De igual manera, dijo que los humedales son el pulmón de Paraguay y considera que, al no estar presente, que se postergue le parece una falta de respeto.

Por su parte, el senador colorado Enrique Bacchetta señaló que no tuvo la intención y que no sabía que Santa Cruz no estaba presente, pero que también se encontraban otros firmantes del proyecto.

No obstante, pidió que se incluya por mesa directiva para tratarlo y que su idea era solo discutir algunas cuestiones, ya que hay una ley de recursos hídricos, como también evaluación de impacto ambiental y un convenio, pero que no se aplican.

“El hecho de que no se apliquen no es responsabilidad del mundo privado, yo no tengo arrozales, pero voy a defender siempre la producción; si no, de qué vivimos nosotros. Quería ver cuestiones para complementar”, manifestó.

También dijo que algunos compañeros toman los proyectos de manera apasionada y que cada uno tiene un proyecto que quiere llevar adelante, pero no por eso hay que desmeritar a las personas que piensan diferente en algunas cuestiones.

“Yo no quiero que desaparezca ningún lago, que haya problemas con el río, el estero Camba, pero no es que no existan leyes, lo que no existe es el control a los atropellos o el abuso de algunos que puedan perjudicar a varios”, cuestionó.

Asimismo, el senador Amado Florentín pidió que se incluya para 15 días por mesa directiva y el senador Santa Cruz dijo que no tiene problemas con ello, a la vez de aclarar que las leyes y convenios internacionales no contemplan el lago Ypoá y se están destruyendo todos los humedales, como los esterales de Ñeembucú y el río Tebicuary.

“En ningún momento se autorizaron las canalizaciones y el ministro Ariel Oviedo lo dijo, pero como no está haciendo nada y no toma ninguna intervención, creo que tendríamos que convocarle a una mesa directiva, y posterguemos por 15 días”, expresó Santa Cruz y el senador Bacchetta se allanó a la propuesta.