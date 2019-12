Cantante de Roxette, Marie Fredriksson, fallece a los 61 años

Tras tener una carrera como solista, posteriormente integró el grupo Roxette, considerado uno de los grupos suecos más importantes desde ABBA, junto a Per Gessle.

Frediksson tenía 61 años, estaba casada con Mikael Bolyos, también un cantante sueco, y tuvo dos hijos.

La artista nació en Össjö el 30 de mayo de 1958. Su fama mundial alcanzó como cantante de Roxette.

Grabó 10 álbumes de estudio, vendió 75 millones de discos, cuatro de sus singles llegaron al Nº 1 en el Billboard de Estados Unidos y fue la primera banda de habla no inglesa en grabar un unplugged para MTV.

En el 2002 se le diagnosticó un tumor cerebral luego de que se desmayara en su vivienda. En el comunicado emitido por Roxette, se informó que la cantante falleció tras 17 años de lucha contra el cáncer.

Si bien se había recuperado en el 2016 recibió una advertencia de parte de sus médicos para que deje de hacer tours y que se concentre en su salud.

Roxette- It Must Have Been Love

Uno de los grandes hits de Roxette.

Video: Roxette Youtube.