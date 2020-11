Cámara capta momento de un asalto en una estación de servicios

Resultaron víctimas del atraco José Agustín Ayala Martínez, de 26 años, y Arístides Martínez Jara, de 62 años, ambos oriundos de la ciudad de Ñemby. Los asaltantes llevaron de ellos dinero en efectivo, cuyo monto aún no fue confirmado, según el informe de la Comisaría 11ª Central.

En una imagen de circuito cerrado se observa el momento en que las víctimas se disponen a ingresar a un vehículo en la estación de servicios Compasa, ubicado sobre la calle Soldado Ovelar esquina Ceferino Ruíz, zona Sur de Fernando de la Mora, cuando fueron interceptados por los tres desconocidos.

Asalto en Fernando de la Mora.mp4 El momento del asalto fue captado por una cámara de circuito cerrado. Video: Gentileza.

Dos de los delincuentes van directo contra las víctimas a exigirles la entrega del dinero, mientras que otro apunta con un arma larga a un cliente que estaba a bordo de un vehículo y roba su celular.

En el video se observa cuando uno de los delincuentes se resbala antes de subir a su rodado, debido al suelo mojado por las lluvias de este lunes.

El vehículo en el cual se movilizaban los delincuentes fue encontrado abandonado a seis cuadras aproximadamente del lugar. Los asaltantes huyeron luego en un automóvil de la marca Toyota, modelo IST, color blanco, con chapa BLV-568 Paraguay, registrado a nombre de Manuela Lezcano Díaz, según la Policía.

El oficial inspector Diego Barrientos, de la Comisaría 11ª Central, explicó que el monto exacto del dinero robado aún no fue precisado por las víctimas, quienes manifestaron que la planilla donde figuraba todo el egreso y el monto del dinero se fue con el botín.

"Todavía no pueden precisar ese monto para decir la cantidad exacta. Estamos en plena tarea investigativa para poder aclarar la situación, tenemos datos preliminares positivos que por la tarea investigativa todavía no podemos adelantar. Ni el monto aproximado no tienen todavía, sería irresponsable de mi parte decir un monto", explicó en conversación con los medios de comunicación.

Aseguró que los datos que manejan es que eran tres los autores del asalto y había una cuarta persona que conducía el rodado en el cual huyeron posteriormente.

El oficial contó que se trata de una banda "muy bien organizada", pero los investigadores tienen esperanzas de poder llegar a los asaltantes.

Comentó que policías de Criminalística ya inspeccionaron el vehículo abandonado y hallaron dentro documentaciones y chapas del Registro del Automotor que le corresponden al rodado.

Hasta el momento no hay ninguna persona aprehendida en el marco de la investigación.