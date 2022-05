Caen dos sospechosos por homicidio en San Ignacio

Sospechan que el crimen fue por deudas, pero no descartan otro trasfondo.

La victima ya se disponía a descansar cuando recibió una llamada y salió de su domicilio alrededor de las 23:00 para encontrarse con alguien. Caminó dos cuadras y al llegar a la esquina se encontró con la persona que lo habría contactado, se produjo una discusión que fue subiendo de tono y posteriormente se escucharon los disparos.

“Tenemos una persona sospechosa de haber realizado el homicidio ocurrido anoche, analizamos el horario empezamos a observar cámaras de seguridad, vimos el vehículo de color blanco llegamos al sujeto, tenemos testigos, estábamos vigilando y lo detuvimos esta mañana estaba en compañía de una dama, tenemos elementos que lo vinculan al hecho y realizaremos más pruebas, el detenido es de nacionalidad brasileña, la mujer es paraguaya oriunda de San Ignacio”, relató Yoni Godoy agente especial de la Unidad de Investigación de Delitos del Departamento de Misiones.

Los detenidos fueron identificados como Tiago Anunciacaõ Chaves y Rosana Alvarenga Martínez. Ambos estaban en un motel que fue allanado por la Policía, de donde se incautaron varios objetos que son una agenda, un anotador, una motocicleta que pertenece a la dama, y el vehículo. Todo será sometido a peritaje.

El teléfono del fallecido está en la Fiscalía. En el momento del allanamiento los sindicados no estaban en el lugar, pero la Policía montó vigilancia y un rato después al aparecer los sospechosos los detuvieron.

“En el momento no encontramos ningún arma, el detenido supuestamente es mecánico de avión vive en un alquiler en San Ignacio, a nivel nacional no tiene antecedentes, tiene 39 años. La mujer que le acompañaba es ignaciana. No negó conocer al fallecido, pero niega las acusaciones en su contra, se tienen varias versiones, pero se habla de problemas de deuda incluso podría tener un trasfondo de narcotráfico”, agregó Godoy brindando detalles a una emisora local.