Buzarquis despotrica contra ministro y acciona ante CSJ

En el pleno del Senado, el parlamentario liberal anticipó la medida que tomó en desacuerdo con la no admisibilidad de su postulación al cargo de Ministro del TSJE por parte del Consejo.

La medida de forma que lo había dejado fuera del proceso fue no haber legalizado el título por el Ministerio de Educación.

“Que muchos compatriotas sean inhabilitados de manera inconstitucional, lo mínimo que puede generar es la ira, el enojo. Qué más, faltaría que le felicitemos nomás ya y que le entreguemos un reconocimiento por violar la Constitución Nacional”, señaló refiriéndose particularmente al Ministro de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón.

“Yo pensaba que era un hombre honorable. Es un hipócrita, fungía de jurista si se le puede llamar así”, expresó al tiempo de señalar que no le puede tratar de “señoría” a un “bandido y mentiroso”.

Además trajo a colación que Jiménez había estado de acuerdo con César Ruffinelli semanas atrás en relación a que no hacía falta el registro del título, contemplada en la ley vigente. Esto cambió cuando el 3 de mayo pasado, decidieron no admitir a los que no legalizaron el título.

“Como consejero usted dijo estar de acuerdo con Ruffinelli en esa oportunidad”, señaló y denunció que en su caso aplicaron una ley con efecto retroactivo lo cuál carece de validez.

En la plenaria, el senador Silvio Ovelar quiso defender a Jiménez, pero Buzarquis dedicó más descalificativos al ministro. Incluso señaló que promovería juicio político a los miembros del Consejo de la Magistratura.