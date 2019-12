Buscan concienciar sobre la importancia de la donación de sangre

Lea también: Buscan que donar sangre se vuelva una cultura en el país

En contacto con Última Hora, el doctor Juan Aquino comentó que la meta de la campaña es cubrir el déficit de aproximadamente 2.000 unidades de sangre a nivel país, entre diciembre y febrero, que son los meses donde más se utiliza el plasma.

“Con esta campaña buscamos cubrir la falta de sangre a nivel país que se tiene y más en esta época del año, donde abundan los accidentes de tránsito y hechos delictivos”, explicó Aquino.

Nota relacionada: Piden donar sangre para cubrir demanda de esta época del año

Además, señaló que los centros de salud que más unidades de sangre necesitan son el Hospital de Trauma y el Instituto de Previsión Social (IPS) por la cantidad de personas heridas que reciben.

“Estamos entrando en un periodo muy importante de reencuentro con la familia, amigos, una fiesta especial desde el punto de vista espiritual, entonces apelamos a dar un paso más, y a donar sangre”, finalizó Aquino.

Recomendaciones para ser donante

Pueden ser donantes todas las personas entre los 18 y 65 años de edad. No imposibilita contar con piercing o tatuajes para la donación, siempre y cuando se hayan hecho en un periodo de tiempo superior a un año.

Las mujeres podrán donar sangre solamente tres veces al año, pero no les imposibilita dar sangre si están consumiendo anticonceptivos o están menstruando.

Le puede interesar: Instan a derribar los mitos sobre la donación de sangre y salvar vidas

Es indispensable contar con un peso mayor a los 55 kilos, no haber trasnochado el día antes de la donación, como también no tener enfermedades de transmisión sexual, no estar embarazada o en periodo de lactancia.

Aquino instó a la ciudadanía a donar sangre, ya que un donante puede salvar de tres a cuatro personas. Así también, recordó que donar sangre no engorda ni ocasiona trastornos al organismo, pero que sí salva vidas.