Rosalía nunca entenderá el racismo

La cantante Rosalía utilizó sus redes sociales para lanzar un llamamiento contra el racismo después de que la violencia policial provocara la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un agente hace una semana en Mineápolis. “Me duele el corazón cuando pienso que hoy aún hay gente que pierde la vida y es tratada injustamente por el color de su piel. Y quiero usar mi cuenta para decirlo”, indicó.

La cantante añade: “Nunca entenderé por qué nuestra sociedad es racista y aún menos por qué seguimos permitiendo que lo sea. Amémonos, respetémonos, informémonos, preguntemos, aprendamos a hacerlo mejor en nuestro día a día y no permitamos ni callemos injusticias Black Lives Matter” (La vida de los negros importa).

Este es el mensaje que la cantante del temaha lanzado con una imagen con el texto en inglés: “We cannot stay silent about things that actually matter”. “(No podemos quedarnos callados con las cosas que están pasando)”, uniéndose así a otros personajes populares como Naomi Campbell, Penélope Cruz, Michelle Pfeiffer o Natalie Portman. EFE



España tendrá galas de belleza

Los certámenes de Miss World Spain y Mister Internacional Spain sí se llevarán a cabo casi un mes después de su fecha inicialmente prevista, aunque con restricciones propias de la pandemia del coronavirus, como el uso de mascarillas o el uso individual de espacios antes compartidos. Son algunas decisiones que ha tenido que tomar la organización del concurso que iba a desarrollarse en un principio del 7 al 14 de junio, pero que finalmente será del 19 al 26 de julio en la localidad mediterránea de Oropesa del Mar, en Castellón, en el este de la península ibérica. Ahí estarán representadas las cincuenta provincias españolas así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ambas situadas en el norte de África. Además de las fechas, la pandemia del coronavirus ha obligado también al cambio de normas, como por ejemplo el uso de mascarillas. Por eso, los participantes, “cuando estén todos juntos en el escenario, la organización les dará una mascarilla personalizada pero a la hora de desfilar individualmente se la quitarán”, explica a Efe la delegada en Ceuta de Miss World Spain, Estefanía Fernández. EFE