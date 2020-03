Brasil recibió 52 ejemplares de guacamayo azul de Alemania

Embed Recebemos, hoje, em Petrolina (PE), com destino a Curaça (BA), 52 ararinhas-azuis, consideradas praticamente extintas desde os anos 2000, e que serão adaptadas e reintroduzidas na natureza. pic.twitter.com/p2w5q7BkO5 — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) March 3, 2020

El ministro explicó que las aves llegaron a Petrolina, ciudad en el interior del estado de Pernambuco (nordeste), en un vuelo fletado procedente de Alemania y que serán enviadas a Curaça, municipio en el vecino estado de Bahía y en donde el Gobierno brasileño desarrolla un proyecto para intentar multiplicar la especie amenazada.

El proyecto se propone inicialmente reproducir en cautiverio hasta 150 ejemplares del guacamayo de Spix para liberarlos en una reserva ambiental en Curaça a partir del próximo año y garantizar así su subsistencia.

La iniciativa prevé una estrecha cooperación entre entidades de Brasil, Alemania y Catar que tienen en cautiverio los 163 ejemplares que aún existen en todo el mundo de la especie Cyanopsitta spixii, que inspiró la película de dibujos animados Río.

El Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) explicó que los guacamayos pasarán por un periodo de cuarentena para su adaptación al país y para aprender a vivir en libertad.

Una primera liberación de las aves en la naturaleza está prevista para el primer semestre de 2021 en una reserva en Curaça, hábitat histórico de esta especie considerada extinta en la naturaleza desde el año 2000 tras ser objeto de cazadores y traficantes de animales durante décadas.

Los 52 guacamayos procedentes de Alemania llegaron a Brasil gracias a un acuerdo de cooperación entre el ICMBio y la ONG alemana Association for the Conservation of Threatend Parrots (ACTP), que mantenía las aves.

En peligro de extinción

El guacamayo de Spix es considerada como una de las aves más amenazadas del mundo y hace 20 años fue clasificada como "críticamente en peligro o posiblemente extinta en la naturaleza", ya que en la época tan solo había ejemplares en cautiverio.

Hasta este martes tan solo había 13 ejemplares en Brasil, todos en cautiverio.

En el proyecto para reintroducir el guacamayo a la naturaleza también participan la Al-Wabra Wildlife Preservation (AWWP), una ONG de Catar, y las brasileñas Nest y Fundación Lymington. La institución catarí, con cerca de sesenta ejemplares, es la que más guacamayos de Spix tiene en el mundo.

La ararinha-azul es endémica de la Catinga Brasileña, un bioma de clima semiárido que abarca el nordeste del país, y fue descubierta en el siglo XIX por el naturalista alemán Johann Baptist von Spix.

El último ejemplar visto en la naturaleza desapareció en octubre del año 2000.

El guacamayo azul saltó a la fama de la mano de Rio, una película de animación exhibida en más de 150 países y dirigida por el brasileño Carlos Saldanha.