Brasil investiga a ex fiscal por supuesta coima en caso Minotauro La Justicia brasileña había pedido al asesinado fiscal Marcelo Pecci informes de carácter urgente sobre el ex fiscal y ex viceministro de Política Criminal, Hugo Volpe, ante sospechas de que este tenía vínculos con el narcotraficante Sergio Arruda Quintiliano, alias Minotauro.