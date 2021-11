Borba alerta sobre "tsunami" de contagios por situación de Alto Paraná con el Covid-19

Durante la conferencia de prensa del viernes, la cartera sanitaria afirmó que esa zona actualmente es el epicentro del rebrote de coronavirus en el país.

Ante esa situación, Borba aseguró que les "preocupa mucho" el bajo porcentaje de vacunación en algunos lugares y pide la colaboración de todos, informó Wilson Ferreira, periodista de Última Hora.

El secretario de Estado insistió en que el Covid-19 "es una guerra de todos" y no solamente del Ministerio de Salud.

Por esa razón, pidió a cada intendente de Alto Paraná "poner de su parte las herramientas para que ayuden a poder seguir con el proceso de vacunación". Señaló que esa realidad favorece al aumento de los casos de coronavirus en el Este.

"No queremos volver a pasar lo de hace unos meses atrás. El porcentaje bajo de vacunación que tenemos actualmente, no va (a propiciar) una ola, será un tsunami, así que tenemos que tener mucho cuidado, hay que tener respeto a esta patología, esto no acabó", expresó Borba.

Aseguró que el proceso de vacunación "es muy lento" y "muy poca" la cantidad de personas acuden a los vacunatorios.

En otro momento, el titular del Ministerio de Salud dijo que, en la medida de la necesidad, irán reactivando las camas en los hospitales y que en Alto Paraná, en marzo del año pasado, habían 16 camas de terapia y actualmente están con más de 80 camas.

"Los epicentros hoy en el Paraguay están en los departamentos de Alto Paraná, Caaguazú e Itapúa y el mayor porcentaje está acá, me preocupa más acá porque aquí empezó y otra vez puede empezar acá", reafirmó Borba.

El ministro señaló que se harán grupos de trabajo para ver la situación de cada distrito y aseguró que hay un "compromiso elevado". Además, indicó que hay suficiente cantidad de personal de blanco para realizar las vacunaciones contra el Covid-19.

De la reunión realizada en el Instituto de Previsión Social (IPS) además participaron la doctora Lida Sosa, viceministra de Salud; la médica Leticia Pintos, el Doctor Héctor Castro, entre otras autoridades de Salud e intendentes municipales y personal de salud.