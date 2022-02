Bochorno: Narcotraficante se escapó por acceso principal del Paraná Country Club

En ese sentido, señalaron que la camioneta en la que presuntamente se trasladaba el hombre se desplazó por 12 minutos por varias calles de la zona residencial del condominio y siendo las 06:24 salieron de la zona residencial por la portería principal a bordo de una camioneta de color negro, en tanto que a las 06:25:46 el vehículo ingresó a un lavadero ubicado sobre la calle Epifanio Méndez Fleitas del área comercial y desde allí se perdieron.

"En ningún momento desde la llegada hasta la fuga de estas personas, nuestros guardias recibieron una orden de impedir la salida de estas personas, como tampoco han dejado a policías en las salidas del condominio y con ello se ha permitido la fuga de los mismos", remarcaron.

Asimismo, mencionaron que toda intervención fiscal policial, para el tipo de casos que nos ocupa, requiere de cobertura policial en todos los accesos y hasta el cierre del río en su casa, hasta la obtención del objetivo. Tal las instrucciones del manual básico, estas circunstancias no se produjeron.

Desde la Senad responsabilizaron a los guardias de una demora para el acceso de la comitiva, hecho que habría permitido al presunto narcotraficante salir de la casa unos 45 segundos antes.

Lindomar Reges Furtado, con 67 procesos en el Brasil, vivía en una lujosa mansión en el Paraná Country Club, de donde huyó poco antes del allanamiento. Se cree que fue alertado y ya hay imputados en ese sentido.

El hombre contaba con un habeas corpus para circular libremente y no ser aprehendido. El documento firmado por el juez penal de Garantías de Ciudad del Este, Carlos Vera Ruiz, prohibió a los miembros de la fuerza pública ejercer la aprehensión del hombre a menos que sea en flagrancia de un crimen o delito.

Prisión para los tres detenidos en operativo

La Fiscalía, a cargo del agente Manuel Rojas Rodríguez, abrió un proceso penal en contra de dos guardias del Paraná Country Club, identificados como Eusebio Cáceres Benítez, de 43 años, y Miguel Ángel Paniagua Mello, de 47 años, y de la brasileña Karla Andressa Guimaraes, de 27 años, quienes habrían facilitado la fuga del supuesto narcotraficante Lindomar Reges Furtado y ya se encuentran con medidas de prisión.

De igual manera, se decretó la prisión para los tres procesados, en tanto que desde el Paraná Country Club alegan que los vehículos de la comitiva no se encontraban identificados, como tampoco mostraron la orden de allanamiento correctamente, por lo que los funcionarios consultaron a sus jefes si podían dejar ingresar.

“Nuestra administración no sabía nada, no sabíamos a quién se le tenía que detener”, expresó a NPY la directora jurídica, Vilma Días Oliveira.

Además, sostuvo que no hubo ninguna orden de cerrar los accesos y que tienen las pruebas suficientes de que hubo una falta por parte de la comitiva y se puede hablar de negligencia, ya que no contaban con identificaciones.

Finalmente, fue tajante al decir que no se dejó ninguna copia del allanamiento y que no se hizo una cobertura de ninguno de los accesos y que todavía no pueden siquiera tener acceso a la carpeta fiscal.