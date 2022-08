Blas Llano exige parar "el circo" del juicio político a Sandra Quiñónez

El senador Blas Llano rompió el silencio con respecto al juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez . Su sector es sindicado de brindar apoyo permanente al movimiento Honor Colorado, liderado por el ex presidente Horacio Cartes.

La prolongación del estudio del enjuiciamiento a la titular del Ministerio Público llevó al parlamentario a pronunciarse a través de las redes sociales. “Paren con el circo”, escribió el parlamentario.

Llano afirmó que en la Cámara de Diputados se sigue dando un “triste espectáculo” con este tema en el cartismo, apoyado por algunos liberales, presenta una férrea defensa a la fiscala general. La oposición y colorados oficialistas la acusan de “mal desempeño de sus funciones”.

Para criticar el hecho, Llano escribió: “La gente no tiene trabajo, en los hospitales públicos no hay un p… medicamento para enfermos, los jóvenes no tienen ni una sola oportunidad de ingresar a la universidad, la inseguridad se enseñorea en las calles y se cobra víctimas”.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar en la cuenta de Twitter del parlamentario. Muchas de las respuestas apuntaban a la alianza que mantiene el liberal con el ex presidente Horacio Cartes.

El análisis del juicio político a la titular del Ministerio Público ya se está extendiendo por más de una semana, con varios cuartos intermedios declarados y con sesiones que se postergan en medio de las arduas negociaciones de ambos bandos.

Para llevar adelante el juicio político, la oposición y los colorados oficialistas requieren de 53 votos. Sin embargo, hasta el momento cuentan con 50 o 51. Los votos claves que faltarían son de los liberales María de las Nieve López, Carlos Noguera y Édgar Ortiz.

De los 11 puntos del libelo acusatorio, entre los que figuran el caso de Darío Messer, el Metrobús o la muerte de Rodrigo Quintana, ya se debatieron nueve causales. Solo quedan tres para terminar de analizarlo y luego llevarlo a votación.

La sesión del martes se levantó ante los incidentes que se generaron después de lo manifestado por la diputada liberal Celeste Amarilla, quien pidió a sus colegas cartistas disculparse con las mujeres por calificarse “perritas” de Horacio Cartes.