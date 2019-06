Benigno pidió a Diputados control al asignar recursos

Así lo expresó en relación a los proyectos que analiza el Congreso Nacional para otorgar recursos, dentro del marco en el que el Fisco no está en condiciones de financiarlos. “Eso sí nos complicará, y no saldremos adelante si no reforzamos la mesa de diálogo para conversar sobre los proyectos de ley”, agregó.

El funcionario enfatizó en que si no hay políticas de largo plazo, como el proceso de simplificación y modernización del sistema tributario, la transformación en educación, la reducción de la brecha en infraestructura, la eficiencia del gasto público, también en el largo plazo se generarán problemas, y no solamente en la coyuntura.

A López le acompañaron el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero; el viceministro de Economía, Humberto Colmán, y el titular del Banco Nacional de Fomento (BNF), Daniel Correa.

El ministro de Hacienda afirmó, además, que la situación actual de la economía no tuvo antes ribetes similares, donde todos los sectores dinámicos fueron afectados por la coyuntura actual y la situación climática.

Por otra parte, respondió a los sectores que siguen haciendo referencia a un impuestazo, en torno al proyecto de reforma tributaria, que la tasa no cambió ni el marco conceptual; haciendo hincapié en que sí hay redistribución y mayor equidad, ya que sectores, generalmente poderosos dentro del 10% de sus tasas, generarán mayor aporte.

“Y los sectores menos favorecidos tendrán procesos más simples para formalizarse, ya que se permitirá a las pymes y mipymes con movimiento pequeño, pagar solamente G. 1.000 por cada G. 1.000.000 hasta un ingreso de G. 80.000.000, y podrá acceder a un crédito formal”, finalizó.