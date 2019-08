López aseguró que no tiene nada que esconder y no estaba en conocimiento de las negociaciones sobre la venta de energía a la firma brasileña Léros Comercializadora, supuestamente ligada al presidente del vecino país, Jair Bolsonaro.

Reconoció que hubo una reunión en Palacio de López en la que participó y que en la misma se habló de la posibilidad de venta de energía, pero no de Léros. Agregó que esa vez se dejó en manos de Pedro Ferreira, ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el estudio sobre la factibilidad.

Nota relacionda: Ex presidente de la ANDE dio hoja de ruta para investigación de la Fiscalía

Consultado por sus viajes al Brasil, indicó que cada uno de ellos se realizó en el marco de visitas oficiales y que se cuentan con los decretos como respaldo.

“Uno fue una visita oficial con empresarios paraguayos y empresarios brasileños en San Pablo, el 11 de marzo. Otra visita a Brasilia junto al presidente (Jair) Bolsonaro, con el presidente Mario Abdo; otro por el tema de los reales (problema que hubo con las remesas), y otra vez me fui a un estado muy pobre, pero que tiene casi USD 3.000 millones en inversiones en alianzas público-privadas y nosotros no tenemos nada, y me fui a ver qué es lo que hacen ellos que no hacemos nosotros para replicar acá”, citó.

El ministro mencionó que no “se muere” por quedarse en su cargo y que lo dejaba a disposición del presidente de la República, Mario Abdo. No obstante, remarcó que seguirá acompañándolo desde cerca, informó NoticiasPy.

Lea más en: En medio de la crisis, Benigno pone su cargo a disposición

López fue denunciado por un grupo de ciudadanos por su supuesta implicancia en la firma de acta con Brasil, la cual fue anulada, luego de que saliera a la luz varias irregularidades que perjudicaban los intereses del país.

Los fiscales asignados para las averiguaciones de lo ocurrido son Liliana Alcaraz, Susy Riquelme y Marcelo Pecci. En el caso, ya presentaron declaración testifical Pedro Ferreira y el abogado Joselo Rodríguez, supuesto representante de Léros.

Además, este martes la diputada federal Gleisi Hoffman, del Partido de los Trabajadores, solicitó a la Justicia brasileña que investigue a altos funcionarios del Gobierno, entre ellos al propio presidente brasileño Jair Messias Bolsonaro por la polémica acta firmada entre ambos países.

También puede leer: Legisladora brasileña vincula a Benigno López con hijo de Jair Bolsonaro

Hoffman comentó que la estrategia fue que la empresa de la familia del presidente del Brasil compraría la energía excedente de Paraguay al margen de Eletrobras, mediante un negocio “escudo”, poniendo en riesgo la seguridad energética del Brasil.

La diputada dijo que tienen información de que en marzo pasado representantes de Léros se reunieron en Brasil con el ministro de Hacienda del Paraguay (Benigno López) y Eduardo Bolsonaro, hijo del mandatario brasileño, en la Embajada paraguaya.

El Poder Ejecutivo se encuentra en vilo tras darse a conocer mensajes del presidente Mario Abdo y el vice Hugo Velázquez que los comprometen en la firma del acta bilateral del 24 de mayo pasado. A raíz de ello, fue presentado ante la Cámara de Diputados el libelo acusatorio para el juicio político que se encuentra a la espera de ser analizado.