Ex presidente de la ANDE dio hoja de ruta para investigación de la Fiscalía

El mismo, tras su fuerte testimonio, se retiró escoltado por tácticos de la FOPE (Fuerza de Operaciones de la Policía Especializada) por pedido de los fiscales.

El ex titular de la ANDE entregó una gruesa carpeta de documentos, aseguró que les dejó “toda la hoja de ruta de lo que se debe hacer para llegar a la verdad” y dejó a disposición de los fiscales las comunicaciones telefónicas que mantuvo sobre el acuerdo.

Vicepresidente. Indicó que se ratificó en todos los datos que ya había hecho públicos en los días anteriores. Entre ellos la denuncia que complica al vicepresidente Hugo Velázquez como supuesto negociador de la eliminación de una de las cláusulas del polémico acuerdo del 24 de mayo pasado. “Hasta ayer a José Rodríguez lo tenía como director jurídico de la Vicepresidencia, así se presentó”, indicó.

Como derivación de este caso, según fuentes palaciegas la presencia de Velázquez en el Gobierno desgasta y genera tensión entre los allegados a Mario Abdo, constituyéndose así en una especie de piedra en el zapato del Ejecutivo.

Consultado sobre la posibilidad de que el vicepresidente sea llamado a declarar, el fiscal Pecci señaló que “toda persona, ocupe el cargo que ocupe, está habilitada a ser llamada a declarar”.

Ferreira reiteró que el entorno del presidente lo engañó sobre las condiciones del acuerdo, y enfatizó que hay otros que tienen más peso sobre él. Realizó esas declaraciones al salir de la Fiscalía en la causa abierta por la denuncia presentada ante el Ministerio Público, por lesión de confianza y traición a la Patria, contra el ex canciller, Luis Castiglioni, el ex embajador ante el Brasil, Hugo Saguier Caballero, el ex titular de la ANDE Alcides Jiménez, y el ex director paraguayo de Itaipú, Alberto Alderete.

En el marco del escándalo político y la posibilidad de conductas que puedan ser tipificadas como hechos punibles, la Fiscalía conformó un equipo de fiscales integrado por Pecci, Liliana Alcaraz y Sussy Riquelme.

El sábado. Pecci afirmó que Rodríguez será citado para declarar el sábado. “Citaremos al abogado José Rodríguez, y según avance la investigación iremos notificando a otros involucrados o denunciados en el caso”, dijo.

Dejé a la Fiscalía toda la hoja de ruta de lo que se debe hacer. Se les debe sumariar a todos los funcionarios de Itaipú que no hicieron su deber. Pedro Ferreira