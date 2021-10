El gobernador señaló que a nivel regional se formó el movimiento afín a Honor Colorado denominado Hechos no Palabras, que compitió por 15 distritos y en otros tres mediante la alianza Concordia Colorada.

En las internas, el movimiento "contra la estructura del Gobierno Nacional" obtuvo 24.749 votos en todo el departamento, en los 15 distritos.

"El movimiento oficialista totalizó 23.166, hemos tenido una diferencia de 1.583 votos a favor de nuestro movimiento, en las últimas internas del 20 de junio. Concordia con 3.881 votos y otros movimientos 9.500. Total de votos emitidos 63.595 correligionarios asistieron en las internas pasadas", detalló.

Baruja destacó que en las elecciones municipales, en las intendencias la Asociación Nacional Republicana tuvo 59.836 votos a favor de la lista 1, con lo que se logró ganar en siete distritos.

"La oposición ha obtenido seis de los 18 distritos restantes y el resto de los cinco ha obtenido el movimiento oficialista. Es decir, somos absoluta mayoría en el Departamento de Paraguarí el movimiento Honor Colorado, teniendo siete distritos de los 12", resaltó.

Sostuvo que la victoria se debió a que se presentaron candidaturas atrayentes y que por el contrario en las ciudades donde sus candidatos no cumplieron con las las exigencias de la ciudadanía como en Roque González y Quiindy, que era distritos colorados terminaron perdiendo.

"La gente se harta de cualquier color si no hace un buen trabajo en su gestión. A mi parecer si nosotros hacemos bien nuestro trabajo podrán continuar después del 2025 con el trabajo que van a iniciar. Pero así también, si no hacen bien su trabajo ni con toda la estructura ni con toda la plata, van a perder. Repito, el hartazgo no tiene color", indicó.

Sostuvo que fueron casi 60 mil votos para el Partido Colorado superando por 7.870 a toda la oposición. Mientras que para concejalía se contó con 65.990 votos colorados.

El gobernador preciso que los concejales del movimiento Honor Colorado tuvieron una diferencia de 19.059 votos más sobre la oposición. "O sea que nosotros como partido, en el noveno departamento, con buenas candidaturas, podemos quitar 20.000 votos libres en el 2023", detalló.

"Como demostré en nuestros cuadros, si hacemos bien nuestro trabajo, en el 2023 podemos nosotros como departamento dar 20.000 votos para la lista 1, para que nuestro amigo Santi Peña sea presidente de la República del Paraguay", finalizó.

De la reunión con intendentes y concejales participó el líder del Movimiento Honor Colorado y ex presidente Horacio Cartes, además del posible precandidato a presidente Santiago Peña.