Alliana confirma que irá con Peña y Cartes va a la ANR

Aseguró que solo se conversó de fútbol y casi nada de política. Sobre la posibilidad de que Santa Cruz sea candidato al Senado para el 2023, dijo que no se habló del asunto ni se realizó ninguna propuesta.

Indicó que Santa Cruz es oriundo de su mismo departamento, Ñeembucú, por lo que existe afinidad.

Alliana descartó además que el deportista fuera a integrar una chapa para el 2023 y reconfirmó que sigue firme la precandidatura de Peña para la presidencia, a quien acompaña como precandidato a la vicepresidencia, como dupla de Honor Colorado.

Del mismo modo, afirmó que la candidatura de Cartes para la presidencia de la Junta de Gobierno es prácticamente un hecho.

Muchos internautas manifestaron su decepción por la cercanía de Santa Cruz a este sector político.

FUGA. El legislador cartista manifestó estar incrédulo ante el anuncio del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de una posible candidatura para presidir el Partido Colorado.

Calificó sus expresiones como globo sonda y aseguró que con ello solo busca evitar una corrida masiva del movimiento que lidera, Colorado Añetete, debido a que muchos no apoyan la candidatura del vicepresidente Hugo Velázquez.

“Me tocó hablar varias veces con el presidente de la República y no creo que él esté con esas intenciones. Yo creo que más bien es una intención de tirar esta posibilidad para que no haya un desbande de su equipo político, un sector importante que no quiere acompañar la candidatura de Velázquez. Va más bien por ese lado, yo te puedo asegurar que no está dentro de sus ánimos. Es un globo sonda. Yo creo que está sintiendo que Hugo Velázquez no tiene el apoyo de Añetete y es una manera de tratar de atajar esa corrida dentro de su movimiento”, expresó.

Está casi confirmado que el senador Silvio Ovelar se aleja de Colorado Añetete. De momento, anunció que no apoya la candidatura de Velázquez porque considera que no tiene posibilidades de ganar.

En tanto se menciona que está a punto de concretarse su pase a Honor Colorado.

Igualmente, Pedro Alliana añadió que, además de ser una candidatura irreal, es inconstitucional que Mario Abdo Benítez se postule.

Esto con referencia al artículo 237 de la Carta Magna, que establece que el presidente debe dedicarse exclusivamente a su función.