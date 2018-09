Ayala: “Acá no se mide con la misma vara”

“Yo no soy de poner excusas cuando pierdo, pero hay veces que no se puede competir. Para mí es una expulsión injusta la de Diego Melgarejo, porque él va a disputar la pelota, gana la posición y rechaza”, explicó Celso Ayala, criticando al árbitro Cristian Aquino.

Seguido, el DT de Nacional profundizó: “Si ven la imagen, él nunca intenta bajar el pie, siempre lo tiene recogido, porque justamente no quiere golpear al jugador de Cerro. Él (Melgarejo) llega primero a la jugada y el otro (Ñamandú) lo atropella”. Puntualizó que si esa misma jugada y antes del minuto de juego se da con un jugador de Cerro, el árbitro no lo expulsa. “Acá no se mide con la misma vara. Lo que tienen que medir los árbitros es la forma en la que se da la jugada. Si te vas a guiar por lo que dice el reglamento, cualquiera puede arbitrar”, sentenció.