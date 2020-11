En el marco de esta posibilidad, este jueves el padre Pablo Cáceres, de Azotey, se reunió con las hijas del ex vicepresidente Óscar Denis, donde el sacerdote expresó su predisposición para ejercer de intermediador. Tras la reunión, el referente religioso conversó con los medios de comunicación.

El sacerdote aseguró que desde el día en que Denis fue secuestrado, se puso a disposición de la familia. Reconoció que el tema es “espinoso”, pero afirmó que se buscará una solución favorable para las familias de los secuestrados.

La familia Denis y el sacerdote acordaron realizar reuniones periódicas para definir las acciones que puedan ayudar a obtener información sobre el estado de salud de los secuestrados y establecer una comunicación con sus captores.

“Nadie sabe dónde están los del EPP, no hay muchas cosas concretas, pero vamos a prestarnos a colaborar. No sabemos dónde están, pero sabemos que están. Nos ponemos a disposición de la familia”, dijo el sacerdote.

En otro momento, el referente religioso descartó que él tenga relacionamiento con el EPP como mencionan algunas personas. Aseguró que se lo vincula con el grupo debido a su rechazo hacia las acciones de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que, según su versión, comete abusos en el Norte.

“Muchas cosas se dicen e incluso tuve muchos problemas porque la gente me trata de miembro del EPP, pero puedo decir con propiedad que jamás me reuní con ellos. Yo les conozco a todos, como la gente de la zona, pero no quiere decir que yo sea su amigo”, afirmó.

El sacerdote señaló que hasta el momento no existe un camino definido respecto a la intermediación de la Iglesia, pero indicó que el obispo de Concepción ya dio su autorización.

“No existe un camino trazado, pero se planteó una manera de encontrar solución. Yo, en realidad, dependo del obispo y él ya dio su autorización. No queremos despertar falsas expectativas, pero haremos lo que se pueda”, expresó.

Por su parte, Beatriz Denis, una de las hijas del ex vicepresidente secuestrado, aseguró que aún se deben finiquitar detalles para la intermediación de la Iglesia.

“Para la intermediación, que es la figura de la que hablamos, ya con el obispo deberíamos finiquitar algunos detalles. Habría que establecer la forma y cómo será encargado. Entiendo que hay jerarquías que deberán autorizar”, dijo.

Por su parte, Beatriz Denis manifestó que consideran que esta es una alternativa más para saber si las personas que están en cautiverio están vivas. Aseguró que la Iglesia, con su misión pastoral, podría ayudar con este tema.

La propuesta partió desde la familia de los secuestrados. Actualmente, el EPP tiene secuestrados a Óscar Denis y a Edelio Morínigo, mientras el Ejército del Mariscal López, retiene contra su voluntad a Félix Urbieta.

La Fiscalía incautó en varias ocasiones un libro del padre Pablo Cáceres durante allanamientos vinculados al EPP, hasta fue convocado a declarar. El sacerdote es un conocido defensor de las causas sociales en el Norte del país.