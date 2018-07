Audios filtrados: Fiscalía citó a funcionario del TSJE para declarar

Por otro lado, la Fiscalía informó que la abogada representante del Movimiento Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, formuló una denuncia en el marco de la misma causa, la que será anexada al proceso, junto con una tercera denuncia realizada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Miguel Ángel Iturburo Cañete, quien se desempeñaba como jefe de Control de Calidad de Informática del TSJE, fue separado del cargo luego de salir a luz audios en los que prometía “dar votos” a favor de ciertos candidatos y cobrar por el “servicio”.

El diálogo se realiza con una candidata a diputada por Central que inicialmente le pide ayuda para imprimir actas electorales que le puedan servir para custodiar sus votos, a lo que Iturburo responde que el costo aproximado por la impresión es de alrededor de G. 20 a 30 millones.

“Yo te cuento directo, y ojalá no me grabes. Si la ANR me ordena proteger los votos colorados, yo voy a tener que proteger los votos colorados y destrozar al PLRA, (Partido) Herederos y el que sea. Te quiero decir esto directo, no tengo solución a eso”, expresa.

El TSJE abrió un sumario por el caso y aseguró que no hay forma de manipular los resultados electorales.