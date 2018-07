Ante la difusión de un audio que sacó a la luz un supuesto esquema de corrupción en el conteo de votos de las elecciones generales, Miguel Iturburo atribuyó la responsabilidad a seis ex candidatos que no obtuvieron los votos necesarios para ganar.

Si bien no especificó nombres, el ex funcionario del TSJE aseguró ser víctima de la venganza de este grupo minoritario que no triunfó en las últimas elecciones celebradas el pasado 22 de abril. Explicó que en el audio divulgado no se refirió a la carga de votos en el sistema.

“En ese audio hay partes cortadas. Esa parte de la explicación no está, dice nomás que yo le voy a otorgar votos. Esos audios no son de una sola persona, son de seis personas diferentes a las que dije la misma cosa”, señaló.

En cuanto al cobro de dinero, en su defensa alegó que el requerimiento fue en concepto de la impresión de padrones y actas que realizó de forma particular, utilizando sus recursos financieros. Según manifestó, es un trabajo extra que realiza para muchos dirigentes.

“Nunca me referí a violar el sistema. En una sola parte de la conversación dije “cargar” pero fue por equivocación, yo hablaba de conseguir gente. Los votos no se pueden cargar, el sistema es impermeable”, aseveró e una entrevista al SNT.

Iturburo dijo que se apoyará en el aval de sus más de 20 años de trayectoria en la Justicia Electoral para probar su inocencia. Con relación a la supuesta ayuda que habría dado al senador Jorge Oviedo Matto a cambio de los votos, el funcionario negó que haya recibido un vehículo a favor.

Audios filtrados

En una grabación se escucha la conversación de Iturburo, con una candidata a diputada por Central. El funcionario le asegura tener la capacidad de incrementar la cantidad de votos para un determinado candidato a cambio de una suma de dinero.

Hace alarde de poder modificar resultados electorales. “Yo te voy a replantear tu pregunta: si te faltan 200 o 300 votos, yo te doy. Así te digo, ¿entendés? ¿Ya entendés lo que quiero decirte? Ahí sí te doy como sea y te voy a decir cuánto y te voy a cobrar también, no me importa ya ahí, pero si te falta 5.000 votos no puedo”, afirmó.

En otra parte del audio, revelado por la periodista Mabel Rehnfeldt en la 730 AM, también se refiere al Partido Colorado: “Yo te cuento directo, y ojalá no me grabes. Si la ANR me ordena proteger los votos colorados, yo voy a tener que proteger los votos colorados y destrozar al PLRA, (Partido) Herederos y el que sea. Te quiero decir esto directo, no tengo solución a eso”.

Inicialmente la candidata le pide ayuda para imprimir actas electorales que le puedan servir para custodiar sus votos, a lo que Iturburo responde que el costo aproximado por la impresión es de alrededor de G. 20 a 30 millones.

Tras la publicación del audio, El Tribunal Superior de Justicia Electoral, decidió apartar del cargo al funcionario y anunció que realizará el sumario correspondiente. Además, se remitirán los antecedentes a la Fiscalía.

Por su parte, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, designó a los agentes Liliana Alcaraz y Diego Zilbervarg para investigar el caso.