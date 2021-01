Asesor ve “tumultuoso” escenario de negociación interna por Itaipú

Guillermo López Flores, ex consejero y ex director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), fue confirmado ayer como reemplazante de Hugo Richer en el cargo de asesor técnico del Gabinete Civil de la Presidencia de la República. Sus funciones, según explicó el propio López, estarán relacionadas a la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú desde la esfera técnica y aseguró que dará continuidad a las labores que venía coordinando Richer, quien renunció a su cargo días atrás.