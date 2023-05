Arnaldo Giuzzio desafía a cartistas: "Que sigan hablando de mí"

“Tanto miedo me tienen el Patrón y su grupo de empleados, que no paran de hablar de mí. Yo no tengo miedo ni de sus alianzas mafiosas ni de su aparato mediático. Es obvio que quienes fueron afectados en sus negocios ilícitos no me recuerden bien, que sigan!”, tuiteó.

Su publicación se da justamente después de que el diputado y senador electo, Basilio Bachi Núñez, lo mencionara tras la reunión de la bancada de HC por el caso de Erico Galeano, a quien se le sacó sus fueros en la sesión de este miércoles para somerterse a la Justicia.

Núñez apoyó a su colega implicado con el crimen organizado y recordó a Guzzio para graficar la “persecución política” a la que supuestamente son sometidos por parte del gobierno saliente de Mario Abdo Benítez y pidió “estar atentos”.

“Él iba de la mano con un narcotraficante y hasta ahora sigue paseándose por el Paraguay. Imputado, pero no preso. La Justicia selectiva sigue y vamos a estar atentos”, había denunciado Núñez ante los medios de comunicación.

Mario Abdo apartó de sus funciones a Arnaldo Guzzio como ministro del Interior por su supuesto relacionamiento con el brasileño sindicado como narcotraficante Marcus Vinicius Espindola Marques.

El caso salió a luz luego de la captura del presunto narco, quien fue capturado el año pasado en el denominado Operativo Turf. Guzzio reconoció en ese entonces que alquiló el vehículo para sus vacaciones familiares en Brasil a finales de dicimbre del 2021.

Asimismo, negó un vínculo de amistad y sostuvo que el relacionamiento con Marcus Vinicius estaba relacionado con los productos que ofrecía su empresa.

El presunto narco incluso llegó a hacer una exhibición de equipos tácticos en la Agrupación Especializada, según se pudo ver en varias fotografías que se volvieron virales en las redes sociales.

Guzzio fue imputado por la causa penal de cohecho pasivo agravado en carácter de autor, tras el allanamiento de su vivienda en busca de documentaciones que puedan sustentar la causa.

La principal hipótesis de la Fiscalía apunta que Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior.

Se presume que la intención del brasileño era proveer como "gentileza" chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y consecuentemente a la Policía Nacional, como así también "a título gratuito" el alquiler de una camioneta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espindola, según la investigación.

El Ministerio Público construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp, que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias demuestran que hubo más de un encuentro entre los dos sindicados y que Giuzzio tenía "conocimiento sobre las intenciones" de Espindola.