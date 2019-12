Argentina: Caminó con su perro de Posadas hasta Buenos Aires

Mario Bros es el nombre del perro que viajó con su dueño desde Posadas hasta la capital argentina. La familia se mudaba a Buenos Aires por complicaciones que atravesaba, los gastos de la mudanza eran muy elevados y el dinero ya no alcanzó.

El dueño del can tomó la decisión de emprender el viaje a pie o como se pudiera tras no poder reunir unos 35.000 pesos, que era el costo del traslado de su mascota. En sus planes no estaba separarse de su peludo amigo.

Debido a esta dificultad, Grabriela Torres, madre del dueño del perro, escribió un mensaje en un grupo de Facebook que decía: “Mario quiere llegar a su nuevo hogar, con su familia” junto con la fotografía del animal que también tenía un cartel que versaba “mis dueños me esperan en Buenos Aires”.

Torres pretendía con esta publicación que se le brindara ayuda tanto a su hijo como a su mascota, que emprendieron viaje el pasado 18 de diciembre, informaron medios argentinos.

Durante la travesía, el joven y su mascota caminaron y fueron también transportados por camioneros y personas de buen corazón que se conmovieron con su historia.

Tras la larga travesía, Jonathan y Mario llegaron a su destino en la noche del 19 de diciembre. Los viajeros fueron recibidos con carteles y abrazos de la familia, que se hallaron preocupados por ellos durante las largas horas de viaje.