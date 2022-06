El Festival Internacional de Cine Medioambiental (Finca) es organizado por el Instituto Multimedia DerHumALC, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

El jurado estuvo constituido por Tais Gadea Lara, periodista especializada en cambio climático, Andrew Nisker, productor y director de cine, Javier Poleo, coordinador general del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec).

"Por ser una realización cinematográfica trágica, inmersiva y cautivadora, que reflexiona sobre el genocidio cultural moderno del pueblo ayoreo", fueron las palabras de los miembros del jurado.

Apenas el sol / Nothing but the sun - Trailer subtitulado (2020) Cine paraguayo