Aparecen versiones contrapuestas de cercanos al militar

La misma relató que su pareja recibía amenazas sin identificar a la persona.

“Él recibía amenazas, muchas veces estando en mi presencia le llegaban mensajes”, afirmó Soledad Cabañas.

La mujer relató que Isasi era de complexión física grande y no cree que el animal le haya tumbado. “Él era una persona de casi dos metros, grande, robusto. Un animal así no le va a tumbar. El uniforme militar es un jeans grueso, parece encarpado y ese tenés que hacer con una navaja filosa para perforar. Yo no creo (que muriera por el ataque del animal). El ciervo fue trasladado y no le mató a nadie, no le hirió a nadie, ¿le sedaron?, ¿le ataron? no sé, tranquilamente (el ciervo) se fue”, expresó.

hermana niega. Por su parte, María del Carmen Isasi, hermana del efectivo militar, salió al paso de las afirmaciones vertidas por Cabañas y dijo que la misma miente.

La mujer mencionó que estuvieron en Mburuvicha Róga y que observaron el video que muestra el momento en que Isasi Flecha recibió el ataque del animal silvestre.

“No es supuestamente un ciervo, ¡fue un ciervo!, porque nosotros ya estuvimos frente al circuito, ya vimos cómo es y cómo fue, cómo pasó, vimos todo. De la supuesta amenaza que mi hermano ha recibido todo eso es mentira, eso fue un tema chico, personal que no tiene nada que ver y fue hace tres años atrás o antes”, expresó María del Carmen en declaraciones a Radio Ñandutí.

Hasta el momento el Regimiento Escolta Presidencial no da detalles sobre el sumario abierto en el caso.