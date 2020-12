Aparece misterioso "monolito" con supuesto código morse en Paraguarí

El comisario Rubén Llanes, director de Policía de Paraguarí, explicó a Última Hora que el hallazgo se produjo entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes al costado del Cerro Hũ, saliendo a la ciudad de Paraguarí, por la ruta Paraguarí-Piribebuy, pasando el Comando de Artillería.

monolito2.jpg Por la estructura de chapa se encontró escrito un mensaje que estaría en código morse, que es el código utilizado para el telégrafo. Foto: Gentileza.

"No es un monolito porque no estaba bien sujeto por el suelo, se cavó 30 centímetros y estaba parado ahí, no tenía base. Es una estructura de chapa y por la punta parece estar escrito un mensaje con código morse, que es el código utilizado para el telégrafo", agregó.

Manifestó que fue un trabajo artesanal de un herrero, tiene tres varillas de lata y está forrada con chapa de metal.

"Es un trabajo artesanal normal común y cualquiera. Es una broma de muy mal gusto, una obra de un herrero, la chapa se puede conseguir en cualquier lado y la soldadura es pura obra de alguna persona. No se trataría de una obra de extraterrestre, es un gran vyrorei, pero no constituye ningún peligro", mencionó.

Monolito Paraguarí.mp4 El misterioso "monolito" apareció entre la noche de este jueves y madrugada de este viernes. Video: Gentileza.

El jefe policial refirió que la estructura continúa ahí en el sitio y que la Policía Nacional se fue a verificar tras las insistentes denuncias a nivel local de los pobladores a través de las radios locales y luego de las divulgaciones de las fotografías por las redes sociales.

Por último, dijo que no reviste ningún peligro para la gente y que a su parecer no corresponde sacar. Comentó que hasta ahora ninguna persona se ha hecho responsable de la obra y que los pobladores le están dando gran destaque al tema.

En las inmediaciones no hay ningún circuito cerrado, por lo que no se puede observar a la persona que colocó en el sitio el supuesto monolito.

Aparecen monolitos en varias partes del mundo

Unos excursionistas encontraron el domingo pasado un monolito metálico en una reserva natural de la provincia de Frisia, al Norte de Países Bajos, similar a los descubiertos en las últimas semanas en Estados Unidos y Rumania y cuyo origen aún se desconoce.

En este caso tampoco se sabe quién instaló la columna metálica ni cuánto tiempo ha estado en ese lugar y no se han encontrado huellas de pisadas cerca del pilar, según informó la televisión regional Omrop Fryslan y recoge la cadena pública neerlandesa NOS.

Al contrario de los monolitos localizados en otras partes del mundo, el material del que está hecho el encontrado en Países Bajos no es brillante, sino mate, y los medios locales especulan con que sea un truco publicitario de cara al Año Nuevo.

El descubrimiento llega después de que se hayan encontrado otros tres monolitos similares, que han sido comparados con el que aparece en la película 2001: Odisea en el Espacio de Stanley Kubrick, rodada en 1968 y que gira precisamente en torno a la aparición de un monolito negro de origen extraterrestre, informó la agencia de noticias EFE.

El primero de estos monolitos metálicos fue hallado a mediados de noviembre por un helicóptero en una zona remota y desértica del Estado de Utah y fue retirado a finales de esa misma semana, según medios locales, por un grupo de activistas medioambientales puesto que cientos de personas circularon esos días por el desierto para ver la estructura.

Un segundo monolito de base triangular fue encontrado a finales de noviembre en la colina de Batca Doamnei, situada en la ciudad rumana de Piatra Neamt, en el noreste del país, y también fue retirado, aunque se desconoce quién lo hizo.

El más reciente fue localizado la semana pasada en una ruta montañera de la costa central de California y desapareció un día después.