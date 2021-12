Silvia Blasco, directora de Prevención de la Violencia de Género, explicó este lunes que como Ministerio de la Mujer no solamente trabajan en la prevención del feminicidio, sino también en prevenir la violencia sicológica, física, entre otras formas.

Mencionó que también se registran violencia a través de las redes sociales, por lo que se debe tener mucho cuidado y poder identificar las cuestiones.

Explicó que si una mujer es víctima de violencia familiar puede acudir a todos los servicios especializados y gratuitos con los que cuenta el Ministerio.

Anunció que la ministra Silvina Lezcano viajó este lunes al Departamento de Alto Paraná, que será el sitio en donde se acogerá a Ciudad Mujer Móvil.

"No se va a poder erradicar la violencia, los casos de feminicidio, si no trabajamos en prevención, ahí está la palabra clave, por eso tenemos campañas, estamos haciendo con jóvenes, de noviazgo sin violencia para detectar situaciones que se puedan dar ya a temprana edad entre ellos y ellas, antes de que haya una convivencia, antes de que tengan hijos", expresó en conversación con NPY.

Mencionó que lo importante es "poder llegar a tiempo". Recomendó a las mujeres víctimas de violencia conversar con sus madres, con sus amigas, con sus compañeras de trabajo e involucrarles a los hombres.

Instó a aquellas mujeres a acudir al Ministerio de la Mujer para buscar ayuda y afirmó que desde la institución "no la van a dejar solas".

"Justificativo para la violencia no hay, antes de llegar a la violencia yo me puedo separar de mi pareja, me puedo ir del lugar, yo puedo dejarle a esa persona, pero ejercer violencia en ninguna situación", agregó.

Este último fin de semana se registraron cinco casos de feminicidios en el país. Tres mujeres fueron asesinadas por sus parejas en San Pedro, una en Canindeyú y otra en Alto Paraná.

Desde el Ministerio de la Mujer informaron a Última Hora que hasta este lunes 13 de diciembre se constataron 32 casos de feminicidios, además se reportaron 20 casos en grado de tentativa y cuatro paraguayas fueron asesinadas en el extranjero.