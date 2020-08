Andino hace grave denuncia

Amelio Andino, ex árbitro y ex director de Árbitros de la APF, contó sobre la separación de un árbitro que estuvo manejando una situación irregular en un partido de la categoría Intermedia.

“En el año 2018 tuvimos la triste decisión porque un compañero árbitro vino con los audios hasta mi casa. Esto ya pasó, se hizo todo lo que se tenía que hacer, son situaciones que no tienen validez. Ese árbitro no pitó nunca más”, expresó Andino en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Esto saltó a la luz pública tras las declaraciones de Horacio Elizondo, actual director de árbitros en la última reunión de la Divisional, donde dio a entender que él había separado a este árbitro que estaba con manejos oscuros sobre algún soborno para pitar de tal o cual forma en un partido.

Luego, Andino confirmó la separación de este colegiado, pero bajo su responsabilidad: “A mí me consultaron y respondí conforme me preguntaron. Hice lo que tenía que hacer, no quiero ahondar en el tema, porque ya pasó mucho tiempo”. No hizo hincapié sobre alguna denuncia legal contra este árbitro del cual no se dieron nombres.

Las revelaciones que se dan dentro del arbitraje paraguayo confirman la intromisión externa en algunos casos. Estas versiones salen a la luz cuando el mismo Elizondo es interpelado por varios clubes de Primera.