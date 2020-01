Uno fue recapturado rápidamente pero el resto no fue encontrado aún. Pérez sostuvo que es imposible que los funcionarios del penal no hayan visto la cantidad de arena juntada en las celdas. "No es un trabajo de un día, de una noche, hay una fuerte sospecha de que funcionarios están involucrados en el esquema de corrupción", agregó.

Advirtió que los fugados son de alta peligrosidad. Igualmente, informó que el director del recinto fue separado del cargo, así como también el jefe de seguridad.

A la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, le llamó la atención que no vean las bolsas de arena.

La ministra recordó que habían denunciado hace unos meses que habría un ofrecimiento de dinero por parte de internos para una fuga, pero finalmente concretaron el plan a pesar de que se haya desarticulado esa intención con anterioridad.

Además, la secretaria de Estado señaló que los militares seguían custodiando la penitenciaría.

El corresponsal de Última Hora en la zona, Marciano Candia, informó que la misma Policía Nacional recomienda a la ciudadanía a tener cuidado ante la fuga de los internos.