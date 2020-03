Se dividieron en grupos para exigir la implementación de la ley de pensión alimentaria que estipula la inscripción automática de personas en situación de vulnerabilidad social al cumplir los 65 años de edad, informó el corresponsal de Última Hora Wilson Ferreira.

El documento fue promulgado en diciembre del año pasado estableciendo que la normativa entrará en vigencia a partir de los seis meses de su promulgación y serán incluidos en principio un 50% de los beneficiarios.

Sin embargo, los manifestantes creen que en este semestre debe entrar en vigencia y exigen el subsidio.

Paulina Díaz de Melgarejo, de 66 años, como medida de presión se encadenó y declaró huelga de hambre desde el lunes. Indicó que ninguna autoridad se acercó hasta el momento a ellos. Contó que tiene familia, pero que ya tiene vergüenza de seguir siendo mantenida por sus hijos.

Ella está con el grupo que está frente a la oficina regional de Hacienda, que se está manifestando hace ocho días en el lugar. Una segunda parte continúa protestando en las instalaciones de la Gobernación altoparanaense.

El responsable de la oficina de la Tercera Edad de Ciudad del Este que funciona en la Junta Municipal local, Hugo Allende, manifestó “que las personas están manipulados por un político que quiere ser concejal”, del que no brindó su nombre. Alegó que la protesta no tiene sentido, ya que la ley no tiene un efecto retroactivo.

El Ministerio de Hacienda habilitó desde inicio de año las gestiones para acceder al programa de pensión alimentaria, de forma totalmente gratuita. Los interesados deben acudir a las municipalidades de la ciudad en la que residen e inscribirse para luego ser censados en su domicilio.

El cobro de la pensión de los adultos mayores se hace exclusivamente a través del Banco Nacional de Fomento (BNF), con una tarjeta de débito.