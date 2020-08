Adolescente misionera emprende con creatividad durante la pandemia

La joven se dedica a dibujar, pintar frases en madera, crea carteles, cajas para regalo, portavinos entre otros, con un toque muy original.

A la par, la adolescente ejecuta su violín, instrumento de su pasión y con el cual incluso ganó una beca en la organización Sonidos de la Tierra.

"Me levanto temprano y me acuesto tarde para realizar mis trabajos, agradeciendo la confianza de la gente, al dejar de lado el encuentro con amistades debido a la pandemia, el arte me ayudó a despejarme y sobrellevar los problemas de tiroides, renales, el asma, entre otros", expresó la adolescente emprendedora.

joven de Misiones1.jpg La joven también ejecuta el violín. Foto:Vanessa Rodríguez.

Asimismo, destacó que realizar esta actividad la ayudó a dejar más de lado el celular y centrarse en su trabajo, además de que también pudo comprarse sus herramientas y dar un aporte a su familia.

La joven es ganadora de la beca liderazgo juvenil de Sonidos de la Tierra, modalidad presencial.

"La beca tenía un cupo para 150 personas en todo el país, 500 postulantes se presentaron, dura 3 años, luego de eso ya podré enseñar en mi comunidad. Nos van a capacitar ampliamente en liderazgo, yo le insto a mis pares a que se interesen por el arte, es una herramienta que nos abre las puertas del mundo", agregó.

Su hermana Zaida Méndez le ha diseñado una identidad para sus productos denominado Jeguaka, mientras que sus padres Jorge Méndez y Mirian Salinas destacan que el talento de su hija la ha ayudado a sobrellevar muchas situaciones, a cultivar muchas amistades y a crecer como persona.

Los interesados en adquirir los productos de la joven pueden comunicarse al (0982) 395-594.