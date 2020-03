Admiten que no se tomaron más muestras por miedo del personal y falta de equipos

Desde la falta de equipos de bioseguridad hasta el temor del personal de blanco para tomar las muestras a pacientes con sospecha –según declaraciones de las autoridades– incidieron en el descenso de la cantidad de muestras remitidas al Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública (MSP) para detectar o descartar el coronavirus (Covid-19).

De casi 100 muestras, la cifra descendió a 51 esta semana, según los datos del MSP. Recientemente, el Laboratorio Central logró duplicar la cantidad de estudios diarios a 100. Pero el temor o la falta de capacitación inciden en el envío de escasas muestras hasta el centro de referencia de Salud Pública. “El Laboratorio Central procesó todas las muestras que fueron enviadas. No llegó a 100 porque no se recibieron más”, explicó el doctor Hernán Rodríguez, titular de la Dirección de Enfermedades Transmisibles del MSP. La cifra ideal es 1.000 muestras al día para conocer la situación epidemiológica real del coronavirus, pero el Laboratorio Central solo tiene capacidad para procesar 100, admitió en su momento el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud. Duplicar los estudios. Al Laboratorio Central se sumará el Instituto de Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la UNA con una capacidad de 20. Además, se dispondrá del laboratorio del Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (Senacsa) y los laboratorios privados, con lo que se estima llegar la próxima semana a 200 análisis por día. MUESTRA Enfermos con infecciones respiratorias agudas (IRA) con criterios de hospitalización, personal sanitario y personas con infecciones respiratorias, según directrices de la Dirección de Vigilancia de la Salud, son los tres casos en los que se toma la muestra para el análisis, destacó. Este protocolo puede cambiar en la semana, dependiendo del comportamiento epidemiológico y también de la disponibilidad de los laboratorios, por lo que próximamente el test se haría a más personas, que cumplan los requisitos. Para paliar el déficit, se prevé que con la Red de Laboratorios organice brigadas para la toma de muestras en las regiones; en todo el país, a aquellos estipulados en el protocolo. BIOSEGURIDAD El personal de salud toma las muestras con un hisopo de las fosas nasales y de la garganta del paciente con sospecha, y debe usar un equipo de protección personal (EPP) para evitar el contagio. Ese equipo consiste en chomba, pantalón, guardapolvos mangas largas puño ajustado y calzado, bata quirúrgica, gorro, mascarilla N95, protección ocular o facial, cubrecalzado. Estos equipos son insuficientes, según las denuncias. El Laboratorio Central usa el estudio de la PCR, por sus siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa, para detectar el material genético del virus. Se están viendo otras técnicas, señaló el doctor Rodríguez. Con relación a los test rápidos, explicó que puede haber dos variantes, el que detecta antígenos (el virus) y el otro detecta anticuerpos (proteínas de defensa que produce le organismo ante la presencia del virus). “Hoy en día conviene detectar si la persona tiene o no el virus en su cuerpo. Más adelante, cuando estemos en otro escenario, con fines de estadísticas se puede hacer el test rápido que detecte anticuerpos para saber qué porcentaje de la población estuvo expuesto”.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD



