Abuela de Bahía Negra sufre por la desidia del Estado para llegar a un hospital

A sus 87 años y con un diagnóstico de neumonía, doña Antonia Benítez está siendo trasladada en lancha, bajo el asfixiante calor, con problemas para respirar y con un balón de oxígeno y suero, hasta el Hospital de Fuerte Olimpo , ya que en el Hospital de Bahía Negra no solo no cuentan con test de Covid-19 , sino que solo tenían tres balones de oxígeno disponibles, dos de ellos ya utilizados por la paciente.

Lea más: "El país tiene uno de los mejores sistemas de Salud del mundo", dice Mario Abdo Benítez

Por recomendaciones médicas, la mujer no podía ser trasladada en avioneta y ante la falta de caminos disponibles, se optó por una lancha que no reúne las condiciones para enviar a la mujer hasta Fuerte Olimpo, donde para colmo no cuentan con Terapia Intensiva, en caso de ser necesaria.

“Estamos rezando para que llegue viva a Fuerte Olimpo”, expresó a Última Hora Clarisse Portillo, nieta de doña Antonia.

Embed No hay camino para acceder directamente hasta ahí, no hay ambulancia, no hay medios. No hay nada.



Esto no es lo que te mereces abuela, vos ni nadie de Bahia Negra. Viviendo en la desidia de este sistema corrupto y nefasto. — Clarisse Portillo (@clariportillo) February 21, 2021

Portillo detalló que el viaje en lancha dura alrededor de tres horas y que están pendientes de la comunicación de un sobrino, quien debe informar a la familia sobre el estado de salud de la anciana. Una enfermera acompaña a la paciente, aunque el transporte no sea el adecuado, y posiblemente tampoco reciba una remuneración extra por esta muestra de humanidad y compromiso.

abuela trasladada de bahía negra Con cuadro de neumonía y problemas respiratorios, abuela es trasladada bajo el sol y en lancha, a falta de caminos disponibles. Gentileza

Asimismo, la nieta dijo que en Fuerte Olimpo no hay Terapia, por lo que ya están viendo la manera de trasladarla a Pedro Juan Caballero, donde dependen de la disponibilidad de camas.

En ese sentido, señaló que la capital de Amambay es la ciudad más cercana y que deberán pasar por la localidad brasileña de Puerto Murtiño para llegar hasta el hospital.

“No hay camino para acceder directamente hasta ahí, no hay ambulancia, no hay medios. No hay nada. Esto no es lo que te merecés, abuela, vos ni nadie de Bahía Negra. Viviendo en la desidia de este sistema corrupto y nefasto”, manifestó la joven en una red social, con mucha impotencia.

Recordando la tan desafortunada expresión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien afirmó que Paraguay posee uno de los mejores sistemas de salud del mundo, Portillo expuso la situación por la que está atravesando su abuela, así como muchos otros compatriotas que residen en zonas donde las promesas de campañas políticas y ayuda del Gobierno parecen no llegar.

“Pueblo olvidado por décadas y gobernado por gente sin moral y conciencia. Que solo dan la espalda y cierran los ojos en momentos con este. Sí, este es el mejor sistema de salud del mundo”, ironizó la joven, en medio de mucho enojo y dolor por la situación.

Versión de Salud

El director regional de Salud, Giovanni Gallagher, desmintió todas las acusaciones y dijo que cuentan con ambulancias en óptimas condiciones, que el personal de Bahía Negra realiza y está capacitado para la prueba de hisopado, como también que se cuenta con un bote equipado y con un motor para el traslado de pacientes, además de un buen suministro de oxígeno, según informó el corresponsal de la zona Alcides Manena.

Comentó que la paciente es asegurada del Instituto de Previsión Social, y que el traslado no se pudo hacer vía aérea por cuestiones de la presión, pero que ya se está coordinando su derivación a Concepción o Pedro Juan Caballero.