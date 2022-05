Doña Florencia, madre de la niña, contó a Telefuturo que tuvo 11 hijos, de los cuales siete fallecieron. Hasta la fecha sigue viviendo en la indigencia así como hace 18 años, por lo que Felicita tuvo que ir a vivir con su tía.

"Fue mi hermana la que primero le encargó vender (mandarinas), yo no fui la que le encargó salir a vender, para evitar eso mucho me esforcé, pero cuando vino a quedarse con mi hermana ella empezó a salir a vender cosas. Un dio ella dijo que tenía que llevarle a un cliente las mandarinas", recordó.

"Si yo estaba eso no le iba a pasar, si yo no me iba de Yaguarón", lamentó la mujer, que exige justicia para su hija.

"La Policía no se esfuerza en buscarle al autor del hecho porque yo soy pobre, por eso no se le busca, ni se le encuentra, si yo tuviera plata hace rato ya le capturaban", cuestionó.

"Yo le amo y le adoro a mis hijos y quiero justicia para mi hija", recalcó.

Felicita era uno de los sostenes de la familia, los lugareños señalan que la niña sufría de desnutrición y que era obligada a vender mandarinas; incluso, tanta era la presión que recorría las calles de Yaguarón hasta la noche.

Nuestro país cada vez más parece un país de caníbales

Frente al oratorio, al pie del cerro Yaguarón, donde hace 18 años encontraron muerta y con signos de haber sido abusada a la niña Felicita Estigarribia, este martes se realizó el acto de conmemoración del Día Nacional de Lucha contra el Abuso Sexual y todo tipo de violencia hacia Niñas, Niños o Adolescentes.

Con el lema Todos Somos Responsables, varias autoridades estuvieron presentes en el acto, entre ellos la ministra de la Niñez Teresa Martínez, el intendente local Luis Rodríguez, niñas, niños y adolescentes de escuelas y colegios locales, entre otros.

"Es un año más de aquel día que significó un punto de inflexión en que todos creímos que las conductas cambiarían a partir de ese atroz resultado de la búsqueda de Felicita. Hallar el cuerpo sin vida que estaba con toda la exposición que significa una niña de esa edad, obligada a vender (frutas) para sostener a su familia", mencionó al inicio de su discurso la ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez.

Recordó que el caso de Felicita convocó a toda la sociedad paraguaya y significó ese día como el día para conmemorar "lo que no debe ocurrir, lo que no debe ser".

Martínez señaló que a partir de esa fecha como sociedad y Estado se buscar erradicar el abuso sexual en niños, aunque con mucho dolor sigue ocurriendo. Cuestionó que sigan habiendo casos tanto en la intimidad de las casas como también, este último año, casos que se dan en un ámbito que es de protección y el espacio natural de niños que es la escuela.

"Nuestro país cada vez más parece un país de caníbales, porque si consumimos seres humanos, especialmente niños, no somos más que eso", afirmó.

"Es necesario evaluarnos todos, qué estamos haciendo los adultos para que estos niños tengan este tipo de conductas con sus propios pares. Decimos Todos Somos Responsables, es tal cual, porque esto ocurre porque los adultos estamos haciendo que ocurran. Es responsabilidad de los adultos la protección de los niños, es necesario hablarles y que sepan, pero su cuidado es nuestro deber", enfatizó.

Lamentó que estos hechos ocurran por la inacción de alguien y la acción de otro. "No le compete al Ministerio de la Niñez buscar culpables, pero sí apoyar a esa familia, orientar, acompañar. Los niños son sujetos de derecho y no un objeto. No debe".

"Nunca Felicita debió terminar así, pero terminó acá bajo este cerro, donde hay una naturaleza frondosa que debió ser un parque de diversiones, pero que nunca podrá ser un parque porque nos recuerda que debimos ver a Felicita antes de que esto ocurra", indicó.