Yolanda Park deja emisoras de Cartes

La conductora de televisión y radio Yolanda Park anunció en su cuenta de Twitter que abandona las emisoras Montecarlo y 970 AM, ambas del Grupo Nación de Comunicaciones, propiedad de la familia Cartes.

"En los últimos días me vi envuelta, sin haberlo buscado, en una lucha que no es la mía, en un enfrentamiento de poderes en donde me siento absolutamente extraña e incómoda", inicia la carta de despedida de Yolanda Park en donde explica el porqué de su salida del Grupo Nación de Comunicaciones.