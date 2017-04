"¡El muro es una herramienta muy importante para impedir que las drogas invadan nuestro país y envenenen a nuestra juventud (y a muchos otros)!", defendió Trump en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.



La insistencia de Trump en que el acuerdo presupuestario que negocian los congresistas para evitar una paralización parcial del Gobierno por falta de fondos incluya financiación para el muro con México está complicando las negociaciones.



Los legisladores regresan hoy al trabajo después de un receso y tienen hasta la medianoche del próximo viernes, 28 de abril, para llegar a un acuerdo presupuestario que impida un cierre parcial del Gobierno por falta de fondos, como ocurrió en 2013.



La Casa Blanca ha pedido al Congreso que apruebe una partida de 1.400 millones de dólares para la construcción del muro dentro del presupuesto para financiar al Gobierno.



Pero los líderes demócratas del Congreso se oponen a la inclusión de una partida de fondos para el muro en esos presupuestos y han avisado de que, si Trump no retira su exigencia, dejarán que cierre el Gobierno.



Durante el fin de semana, Trump criticó esa postura de la oposición con un mensaje en Twitter: "Los demócratas no quieren que el dinero del presupuesto se destine a financiar el muro a pesar del hecho de que detendría las drogas y a los malvados miembros de la banda MS-13 (Mara Salvatrucha)".



El presidente también aseguró, en otro tuit, que México acabará pagando de "alguna forma" el muro fronterizo.



A pesar de la oposición frontal del Gobierno mexicano, Trump no ha dejado de insistir en que el país vecino acabará pagando la construcción del muro fronterizo, aunque EEUU tenga que adelantar los fondos.



El coste estimado de la construcción del muro, una de las principales promesas de campaña de Trump, ha pasado de los 8.000 millones de dólares calculados inicialmente por el magnate a 21.600 millones, según las últimas cifras del Departamento de Seguridad Nacional.